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Un hombre de unos 65 años ha resultado herido tras sufrir un accidente con un ala delta y quedar suspendido de un árbol en la zona de aterrizaje de parapentes de Castillejo, en Arcones (Segovia), según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El suceso ha tenido lugar en torno a las 16.55 horas, cuando la sala de operaciones del 112 ha recibido una llamada que alertaba de la caída del ala delta y precisaba que su piloto había quedado suspendido de un árbol.

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Los alertantes han indicado que el herido presentaba lesiones en la espalda y las piernas y que la zona en la que se encontraba el accidentado no era accesible para las ambulancias, por lo que era necesario portearlo hasta un punto al que pudieran llegar los vehículos sanitarios.

La sala de operaciones del 112 ha avisado a la Guardia Civil COS, a los Bomberos de la Diputación de Segovia y al Centro Coordinador de Emergencias, mientras que Emergencias Sanitarias-Sacyl ha enviado una ambulancia de soporte vital básico y un equipo sanitario de Navafría.

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Tras ser evacuado del lugar, el herido ha sido trasladado en la ambulancia de soporte vital básico al Complejo Asistencial de Segovia.