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Ciudad de México, 27 nov (EFE).- La embajada de Estados Unidos en México advirtió este viernes que la frontera sigue cerrada a la migración "ilegal" pese a los resultados de las elecciones intermedias estadounidenses, en medio del avance de varias caravanas migrantes por territorio mexicano.

En un video difundido en sus redes sociales, la embajada aseguró que las leyes migratorias permanecen vigentes y se siguen aplicando "con todo el rigor".

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"La frontera de los Estados Unidos sigue cerrada a la migración ilegal. Las elecciones intermedias no han cambiado nada", afirmó la representación diplomática.

Además, hizo un llamado a las personas migrantes a evitar caer "en las mentiras de los coyotes" o "de los organizadores de caravanas".

"Te dirán que ahora es más fácil cruzar", aseguró, al sostener que "ninguna caravana ha tenido éxito y todas seguirán fracasando"

En el mensaje, difundido bajo el lema "Ni lo intentes", EE.UU. también alertó a las personas migrantes del riesgo de morir durante el trayecto, endeudarse por miles de dólares, acabar en prisión o ser deportados.

"Tu vida vale más. No la arriesgues. Tu intento terminará en fracaso. Ni lo intentes", concluyó el mensaje.

La advertencia ocurre en medio de una reactivación de las caravanas migrantes en el sur de México, alentada en parte por las expectativas de un cambio en la política migratoria estadounidense tras las elecciones intermedias del 3 de noviembre, en las que los demócratas obtuvieron el control de ambas cámaras del Congreso.

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Entre las caravanas recientes, el pasado 10 de noviembre, un contingente de cerca de 2.000 migrantes partió de Tapachula, en el estado de Chiapas (sur de México), mientras que el 23 de octubre salió otra caravana, conformada principalmente por hondureños, con rumbo a Ciudad de México.

Estos desplazamientos han reavivado las tensiones entre Washington y México, después de que el presidente estadounidense Donald Trump amenazara con duplicar los aranceles al país vecino si no frenaba el avance de las caravanas.

En respuesta, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum sostuvo que ninguna caravana ha alcanzado la frontera con Estados Unidos desde el regreso de Trump a la Casa Blanca, en enero de 2025, y que 24 de ellas se han disuelto en el sur del país.

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Aunque la nueva mayoría demócrata en el Congreso estadounidense podrá ejercer un mayor control sobre el Ejecutivo, el resultado electoral no supone por sí mismo la suspensión de las deportaciones ni de los operativos fronterizos.

Según cifras del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en el año fiscal 2026 (del 1 de octubre de 2025 al 30 de septiembre de 2026) se registraron más de 491.000 arrestos migratorios y unas 483.000 deportaciones. EFE

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(foto) (video)