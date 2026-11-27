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Teherán, 27 nov (EFE).- Las autoridades sanitarias iraníes elevaron a 23 el número de muertos y a 543 el de intoxicados por el consumo de alcohol adulterado en una oleada de casos registrados en varias provincias en las últimas semanas que ha causado una gran conmoción social en el país.

“Detrás de cada cifra hay una vida, una familia y secuelas a veces irreparables”, dijo anoche el director del Centro de Relaciones Públicas del Ministerio de Salud, Hosein Kermanpour, al ofrecer el último balance correspondiente al periodo comprendido entre el 31 de octubre y el 25 de noviembre.

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Según los datos difundidos, unas 11 de las 31 provincias del país se han visto afectadas, entre ellas Jorasán Razaví (noreste), con cinco muertos, cuatro casos de muerte cerebral y 214 intoxicados, y la provincia meridional de Hormozgán, con siete muertos y 93 intoxicados.

La Fiscalía de Jorasán Razaví anunció ayer el desmantelamiento de una red de producción y distribución de bebidas alcohólicas con metanol que operaba en cuatro provincias y cuyos principales responsables fueron detenidos en Teherán y Nishapur (noreste), según informó la agencia Tasnim.

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Las autoridades sanitarias han alertado de la presencia de metanol en estas bebidas, una sustancia tóxica utilizada principalmente con fines industriales cuyo consumo puede provocar ceguera, complicaciones hepáticas y renales y, en los casos más graves, la muerte.

Las bebidas alcohólicas están prohibidas en Irán desde el triunfo de la Revolución Islámica en 1979.

La legislación iraní castiga el consumo de alcohol entre los musulmanes con 80 latigazos, mientras que su compra, venta o elaboración puede conllevar condenas de entre seis meses y un año de cárcel, además de latigazos y multas.

Aun así, en el país se pueden encontrar bebidas importadas de contrabando o de fabricación casera, estas últimas susceptibles de contener sustancias tóxicas como el metanol.

Irán ha registrado graves episodios de intoxicación por alcohol en los últimos años, especialmente en 2020, cuando se produjeron más de 700 muertes, la gran mayoría de hombres, con edades comprendidas entre los 14 y los 78 años. EFE