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Londres, 27 nov (EFE).- El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha expresado su frustración con Estados Unidos (EE.UU.) por centrarse demasiado en la crisis en Oriente Medio y no presionar lo suficiente al líder ruso, Vladímir Putin, en las conversaciones de paz.

En una entrevista con la BBC divulgada este viernes, Zelenski manifestó su inquietud por los retrasos por parte de EE.UU. en la entrega de misiles antibalísticos para Ucrania, que afirma están costando vidas, a la vez que calificó de "raro" que el presidente estadounidense, Donald Trump, publicase una foto suya abrazando a Putin y refiriéndose a él como su amigo.

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"Por supuesto, es decisión del presidente de Estados Unidos, pero... es raro", porque es como decir que uno era amigo de Adolf Hitler en la Segunda Guerra Mundial, dijo Zelenski.

"Es un agresor y un asesino... No puede ser un amigo. Simplemente no puede serlo", afirmó.

Los enviados de Trump -Steve Witkoff y Jared Kushner- han intentado negociar un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania para poner fin a la enorme pérdida de vidas humanas, pero a menudo parecen estar más alineados con la postura de Moscú que con la de Kiev, señala la cadena.

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El jueves, Trump publicó en su plataforma Truth Social que, durante su cumbre con Putin en China la semana pasada, instó a Rusia a retirar toda agresión militar contra territorios en toda Europa y que un acuerdo de paz con Ucrania es una posibilidad real.

Asimismo, Zelenski señaló que no está claro si los negociadores europeos participarán en las conversaciones, a pesar de lo anunciado por los enviados estadounidenses.

Los ataques rusos en Ucrania son cada vez más frecuentes y letales. Por ello, Zelenski hizo un llamamiento a contar con "aliados realmente útiles, capaces de presionar a Rusia" para lograr resultados, e instó a EE.UU. a honrar su reputación como una país fuerte, dotado de "poder y respeto". EFE

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