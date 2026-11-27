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Majadahonda (Madrid), 27 nov (EFE).- Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, no dispuso de Ademola Lookman ni Alexander Sorloth, ambos lesionados, en el último entrenamiento para el partido de este sábado contra el Elche, en el que previsiblemente aún no estará listo Cristian ‘Cuti’ Romero, ya con el grupo.

El central argentino se ha perdido los últimos siete encuentros por una dolencia muscular y ya ha iniciado su reincorporación progresiva al grupo, tanto el jueves como este viernes, cuando empezó a menor ritmo y luego se sumó a sus compañeros.

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La convocatoria esta tarde determinará si ya entra en la lista o espera al Barcelona, que es lo más probable.

Son baja Lookman, por un esguince de rodilla de alto grado que ya lo ha apartado de los dos últimos encuentros -aún le queda en torno a un mes más fuera de competición-, y Sorloth, que sufrió el pasado miércoles una lesión muscular que lo mantendrá sin jugar al menos hasta finales de diciembre.

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El resto de la plantilla está a disposición de Simeone para otro partido crucial, que encara a cinco puntos del liderato del Barcelona y después de ganar ocho de sus últimos nueve encuentros en LaLiga EA Sports, incluidos los cinco más recientes como visitante, antes de desplazarse este sábado al Martínez Valero.