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El Tribunal Supremo (TS) comenzará a estudiar en diciembre el recurso de casación que interpusieron tanto la Fiscalía como la denunciante contra la absolución del exfutbolista Dani Alves por un presunto delito de agresión sexual, así como el del expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Luis Rubiales, contra su condena por el mismo delito tras el beso no consentido a la jugadora Jennifer Hermoso.

Según han contado fuentes jurídicas a Europa Press, la deliberación sobre el recurso contra Alves comenzará el 1 de diciembre, y el ponente de la sentencia será el presidente de la Sala de lo Penal, Andrés Martínez Arrieta, mientras que los magistrados empezarán a estudiar el de Rubiales el 15 de diciembre, y la ponencia ha recaído sobre el magistrado Pablo Llarena.

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En el caso del exfutbolista, el Ministerio Público interpuso un recurso de casación por infracción de ley contra la sentencia dictada por la Sala de Apelaciones del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que revocó la sentencia de la Audiencia de Barcelona que condenaba a Dani Alves a 4 años de cárcel por un delito de agresión sexual, al apreciar "arbitrariedad".

La Fiscalía alegó en su recurso que el TSJC vulneró el derecho a la tutela judicial efectiva al "haberse llevado a cabo una valoración no racional de la prueba practicada en el acto de juicio oral y no haber valorado la totalidad de la misma", por lo que entendió que ha incurrido en una arbitrariedad, prohibida por la Constitución.

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Y argumentó que "determinadas imprecisiones" a las que hizo referencia el TSJC en relación al relato de la víctima fueron fruto del bloqueo psicológico y el deseo de omitir actuaciones inocentes que pudieran interpretarse como un consentimiento inexistente. Además, sostuvo que el examen de la prueba en su conjunto, "observando el bosque y no los árboles", determina que hubo una evidente imposición forzada del coito.

En cuanto al expresidente de la RFEF, anunció que recurriría ante el Tribunal Supremo, pidiendo ser absuelto, la decisión de la Audiencia Nacional de confirmar la condena por un delito de agresión sexual por el beso no consentido a Hermoso en la entrega de medallas del Mundial de 2023 en Australia que ganó España.

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Su defensa, ejercida por la abogada Olga Tubau, indicó entonces a esta agencia de noticias que, "desde el máximo respeto", no comparte el razonamiento de los magistrados de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, porque "el Tribunal Supremo ya ha marcado nítidamente la línea de no considerar punible un beso cuando no hay intención sexual, como es el caso". "Por dicha razón, vamos a interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo, para obtener una sentencia absolutoria que resulte ajustada a derecho", apostilló.

Rubiales fue condenado a una multa de 10.800 euros y a la prohibición de acercarse a Hermoso en un radio de 200 metros y comunicarse con ella durante un año, así como a pagar una indemnización de 3.000 euros con intereses a la futbolista por los daños morales causados, además del pago de la mitad de las costas generadas, incluidas las originadas por la acusación particular.

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