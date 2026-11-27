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Después de un año especialmente intenso y marcado por los más de 50 conciertos que ha dado entre España y América en los últimos meses, Pablo Alborán ha puesto el broche de oro a 2026 recogiendo el Premio Ondas a Mejor Gira por Global Tour KM0 este jueves en la gala de los prestigiosos galardones de la comunicación otorgados por el Grupo Prisa en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona, en la que además emocionó a los asistentes interpretando sobre el escenario el tema 'Mi telón de Aquiles'.

Como ha expresado "estoy feliz, muy agradecido, con el corazón bastante lleno. He disfrutado esta gira mucho porque ha venido después de un momento personal muy peculiar, donde hemos tenido que abrazar la vulnerabilidad en mi casa y gracias a eso hemos podido seguir adelante. Y es una gira que además me está trayendo otra gira sinfónica y a entender una manera nueva de trabajar. En fin, me ha traído muchas alegrías y este premio sobre todo es para el equipo que no veis. El equipo que está detrás de las cámaras, el equipo que está detrás de las luces, los focos, las ingenieras, los ingenieros, las jefas de producción, managers, en fin, todo lo que no veis... Es un sueño la verdad".

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"He sentido euforia" ha revelado tras recoger su Ondas. "Euforia porque es la primera vez, porque no me lo esperaba, porque es el reconocimiento a todo un equipo entero también, que está conmigo día y noche. Y es verdad que llevamos dos años de pura entrega a esto, y esta es la noche para celebrarlo" ha añadido.

Y es que tiene mucho que celebrar y no solo en el terreno profesional, ya que en lo personal Pablo está feliz por la recuperación de su sobrino. "Es fundamental que nos demos cuenta de que sin salud no somos absolutamente nada y este año además, pues bueno, creo que es una manera muy bonita de celebrarlo todos juntos en familia" ha reconocido, desvelando que así lo hará en Navidad junto a sus seres queridos: "Poder volver a casa, el celebrar la gira, el celebrar que estamos con salud, vivos, con ganas de disfrutar y que ya está, estupenda".

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Respecto al Pablo que empezó su carrera con 'Solamente tú', el artista cree que "hay cosas que siguen igual y hay cosas que han cambiado mucho y que seguirán cambiando, como todos. Yo creo que la pasión por la música sigue intacta, las ganas de aprender, de probar, de tener curiosidad por el arte, igual que por la interpretación, pues eso sigue intacto. Y luego hay cosas que han cambiado, que es un poco menos ingenuo con respecto a la industria. Acabo de montar mi sello independiente porque quiero ya tomar mis propias decisiones, con quién asociarme y con quién no. En fin, creo que eso es parte del camino y, sobre todo, aprender a tener un equipo cada vez, poco a poco, más afín a tus metas y a tus maneras de trabajar".

Su fuente de inspiración a la hora de componer en estos momentos, "mi hermano, mi hermana, me inspiran mis cuatro sobrinos, me inspira mi madre, mi padre, me inspira mi amigo Kako. Me inspiran mis amigos, tengo unos amigos currantes y que tengo también un grupo de amigos que, ostras, nos ha ido bien a todos en el fondo y cuando nos paramos a vernos y a cenar o a comer y tal, es como, hostia, la alegría de uno es la alegría de todos".

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"Yo soy una persona bastante tranquila, pero sí que es verdad que mi familia es los que me han enseñado a no confundir el brillo con la luz y a no confundir las cosas que son realmente importantes, ¿no? Y esta profesión, si la miras con un buen prisma es muy grata, muy bonita, muy emocionante y te eleva" se ha sincerado.

¿Y el amor? Tras su ruptura con el actor Juan Sesma el pasado junio después de un año de discreta relación, Pablo ha confesado entre risas que "no hay romance a la vista". Pero sí ganas, ya que como ha desvelado "eso siempre, eso por supuesto, le escribo al amor, ¿cómo no lo voy a tener ganas?"

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