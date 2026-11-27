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La Paz, 27 nov (EFE).- La Defensoría del Pueblo de Bolivia hizo un llamado este viernes a dejar de naturalizar los matrimonios y uniones infantiles en el país bajo argumentos "culturales o tradicionales".

"Los matrimonios y uniones infantiles, tempranas y forzadas no son simplemente una práctica familiar o sociocultural; constituyen una vulneración de los derechos humanos de niñas y adolescentes", señaló el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, citado en un comunicado de prensa.

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Callisaya sostuvo que detrás de cada caso, "hay historias de niñas que ven interrumpida su educación, afectada su salud, limitada su autonomía y condicionado su proyecto de vida".

"No podemos seguir naturalizando estas situaciones bajo argumentos culturales tradicionales", agregó Callisaya, durante un evento organizado por la Defensoría por el Día Internacional para la Eliminación del Matrimonio Infantil, Precoz y Forzado, que se conmemora este viernes.

Naciones Unidas declaró la conmemoración de esta fecha en la Asamblea General realizada en septiembre.

Bolivia cuenta desde septiembre de 2025 con la ley 1639 que prohíbe los matrimonios y uniones libres de menores de edad, que busca proteger a niños y adolescentes de esta práctica que expone a esta población a vulneraciones como abusos sexuales, embarazos no deseados y trata de personas.

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La citada norma modificó el Código de las Familias y del Proceso Familiar, que hasta el año pasado avaló los matrimonios y uniones a partir de los 16 años siempre que exista el consentimiento de quienes ejercen la autoridad parental y fijó los 18 años como edad mínima para casarse.

Callisaya recordó que un informe de la Defensoría del Pueblo de 2024 dio cuenta del registro de 4.804 matrimonios de adolescentes mujeres de 16 y 17 años entre 2014 y septiembre de 2023.

También mencionó que la Defensoría "incidió" en 2025 en el Legislativo para la aprobación de la ley y destacó las acciones de "capacitación, sensibilización y articulación territorial" realizadas este año por esa entidad sobre esta problemática.

La Defensoría identificó como desafíos pendientes el fortalecimiento de los servicios municipales, la coordinación interinstitucional y transformación de patrones socioculturales que normalizan estas prácticas.

El Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa) también instó a Bolivia a definir políticas estatales con recursos asignados para erradicar los matrimonios infantiles en el país, donde unas 1.746 niñas de 12 a 14 años y otras 35.298 adolescentes de 15 a 19 declararon en el censo de población de 2024 que vivían en unión o "concubinato". EFE

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