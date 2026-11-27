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Roma, 27 nov (EFE).- La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, mantuvo este viernes una conversación telefónica con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, en la que expresó su "preocupación" por su ataque con drones en Libia y avisó de que podría extender el conflicto al área del Mediterráneo.

"La operación ha violado la soberanía de Libia y corre el riesgo de extender el conflicto al Mediterráneo", advirtió el Gobierno italiano en un comunicado oficial en el que se da cuenta de la conversación telefónica entre ambos.

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El pasado domingo, el servicio secreto ucraniano atacó con drones un buque de carga que Rusia usaba para transportar armas y contra la corbeta de última generación que lo protegía mientras se encontraban en el puerto libio de Bengasi, en la costa norteafricana.

La mandataria italiana, como ha hecho en estos cuatro años en el poder, reiteró su apoyo a Ucrania "en su camino hacia una paz justa y duradera", pero precisó que ese respaldo "no puede traducirse en la aceptación de iniciativas que pongan en peligro la seguridad de Italia y de la región", añade la nota.

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El Gobierno italiano explicó en esta comunicación que Zelesnki "ha confirmado que la operación se llevó a cabo sin coordinación previa con los socios".

Y que "ha asegurado que ha comprendido las preocupaciones italianas y se ha comprometido a garantizar un intercambio pleno de información, así como una comunicación directa y constante".

Poco antes, Italia, a través de su ministro de Exteriores, Antonio Tajani, había negado que hubiera sido informado de antemano por parte de las autoridades de Ucrania sobre este ataque inusual y alejado del campo de batalla ruso-ucraniano.

"Ninguno de nosotros había sido informado, nadie sabía nada de lo que los ucranianos estaban haciendo en Libia. Por lo tanto, no es verdad lo que ha dicho Zelenski", aseguró Tajani ante los medios.

Zelenski, en declaraciones a la cadena británica BBC, había dicho que sus diplomáticos se coordinaron con algunos Gobiernos, sin especificarlos.

El otro vicepresidente del Gobierno y ministro de Infraestructuras, Matteo Salvini, con competencias portuarias, ha convocado para el próximo martes una reunión interministerial con carácter de urgencia para analizar la situación en el área.

Los temas a afrontar en el encuentro, según un comunicado, son los eventuales problemas vinculados al empeoramiento del contexto internacional, los riesgos de expansión del conflicto ruso-ucraniano al Mediterráneo y sus efectos sobre la navegación y el comercio.

Meloni siempre ha defendido la necesidad de seguir apoyando a la resistencia ucraniana, frente a las reticencias de socios como Salvini. EFE