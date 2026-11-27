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Jerusalén, 27 nov (EFE).- Al menos cuatro palestinos murieron este viernes en dos ataques israelíes dirigidos contra el norte y el sur de la Franja de Gaza, elevando a 5 el total de fallecidos de la jornada, según informó la agencia oficial de noticias palestina Wafa.

Según este medio, tres personas perdieron la vida y dos más resultaron heridas en un bombardeo del Ejército israelí en la zona oeste de Rafah, en el sur de la Franja.

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En el norte de Gaza, un dron israelí alcanzó un vehículo en el campo de refugiados urbanizado de Yabalia y mató al menos a una persona, informó Wafa. El bombardeo causó además varios heridos, algunos de ellos de gravedad, agregó.

Durante la madrugada, un primer ataque contra esta zona acabó con la vida de una quinta persona. Además, varias personas fueron heridas en un bombardeo contra un apartamento en el barrio de Al Rimal, al oeste de ciudad de Gaza (también norte), que, según denunció Hamás, tenía como objetivo el asesinato del hijo del líder del grupo islamista, Jalil Al Haya.

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El Ejército israelí todavía no se ha pronunciado sobre los ataques.

Pese a la tregua vigente desde hace un año, Israel lanza a diario ataques en Gaza que causan muertos, en algunas ocasiones con drones a objetivos específicos que suele atribuir a presuntos miembros de Hamás, pero que a menudo matan también a civiles, entre ellos mujeres y niños; y en otras a palestinos cerca de la llamada línea amarilla, a partir de la cual están apostadas las tropas israelíes.

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Al menos 1.705 personas han muerto por ataques de Israel a Gaza desde que entró en vigor el alto el fuego en octubre de 2025, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Sanidad de la Franja.

En total, más de 74.772 gazatíes han muerto en Gaza por ataques israelíes desde el 7 de octubre de 2023, cuando Israel lanzó su ofensiva contra el enclave en represalia por la incursión de las milicias gazatíes en su territorio ese mismo día, en el que mataron a unas 1.200 personas y secuestraron a otras 251. EFE

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