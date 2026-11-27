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El hundimiento del terreno es un fenómeno generalizado en las principales ciudades costeras africanas, según un nuevo estudio dirigido por Virginia Tech (Estados Unidos) y publicado en 'Science Advances'.

Los resultados sugieren que más de 7 millones de personas, 1 millón de edificios y alrededor de 180 mil millones de dólares en activos estarán en riesgo de inundación para el año 2050.

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Utilizando miles de observaciones de radar satelital de las misiones Sentinel-1 de la Agencia Espacial Europea, el equipo de investigación desarrolló mapas de alta resolución del movimiento vertical del terreno en 20 ciudades costeras africanas. Los resultados revelaron diferencias notables en las tasas de hundimiento o subsidencia entre ciudades e incluso barrios.

Alejandría (Egipto) y Lagos (Nigeria) se perfilaron como importantes focos de hundimiento, con tasas medias de hundimiento de aproximadamente 6 milímetros al año en Alejandría y 5 milímetros al año en Lagos. Luanda, en Angola, también experimentó un hundimiento sustancial, mientras que otras ciudades mostraron condiciones más estables o un modesto levantamiento del terreno.

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"Estos cambios suelen ser invisibles en la vida cotidiana, pero a lo largo de las décadas pueden aumentar considerablemente la exposición a las inundaciones", apunta Oluwaseyi A. Dasho, autor principal del estudio y doctorado reciente del Departamento de Geociencias de Virginia Tech.

"Nuestro estudio demuestra que no podemos comprender plenamente las futuras inundaciones costeras sin medir lo que le sucede al terreno", explica.

Si bien los modelos climáticos globales proporcionan proyecciones esenciales del futuro aumento del nivel del mar, no siempre tienen en cuenta los procesos locales que provocan que el terreno se hunda o se eleve.

Cuando los investigadores de Virginia Tech compararon sus mediciones satelitales con las estimaciones de movimiento de la tierra del Sexto Informe de Evaluación del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático, encontraron diferencias sustanciales en el aumento relativo proyectado del nivel del mar y la exposición a inundaciones.

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En Alejandría, por ejemplo, el hundimiento del terreno observado por satélite aumentó el aumento proyectado del nivel relativo del mar en aproximadamente un 36% para 2050 en un escenario de emisiones intermedias, mientras que la superficie terrestre estimada expuesta a inundaciones costeras aumentó en aproximadamente un 15%.

Los investigadores evaluaron la posible exposición a inundaciones hasta el año 2100 combinando mediciones del movimiento del terreno con los niveles de agua costera, modelos de elevación, estimaciones de población y la huella de los edificios. Sus resultados revelan una exposición sustancial en varias áreas metropolitanas costeras de rápido crecimiento, en particular Lagos, Alejandría, Duala y Monrovia.

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Lagos se perfila como una de las ciudades más vulnerables. El estudio estima que aproximadamente 2,6 millones de residentes ya vivían en zonas potencialmente expuestas a niveles extremos de agua costera en 2020, cifra que aumentará a más de 4 millones para el año 2100 según las previsiones del estudio.

"El hundimiento del terreno no es simplemente otra consecuencia del cambio climático. En muchos lugares, está influenciado por procesos locales, como la extracción de agua subterránea, la compactación de sedimentos y el desarrollo urbano", agrega Manoochehr Shirzaei, profesor de geociencias en Virginia Tech y autor principal del estudio.

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"Esto significa que podríamos tener oportunidades para reducir parte del riesgo mediante una mejor gestión de los recursos hídricos y terrestres", apunta.

Para Dasho, la investigación también subraya la importancia de llevar tecnologías avanzadas de observación de la Tierra a regiones que históricamente han carecido de un monitoreo ambiental integral. "Muchas ciudades costeras africanas están creciendo rápidamente, pero las mediciones necesarias para comprender su riesgo de inundación cambiante siguen siendo limitadas", señala Dasho.

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"Esperamos que este trabajo ayude a cerrar esa brecha de información y brinde a los científicos, planificadores urbanos y responsables de la toma de decisiones mejores herramientas para proteger a las comunidades vulnerables", añade.