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El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, se ha comprometido este viernes ante la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, a facilitar más información y mantener una comunicación más directa tras el ataque del pasado fin de semana contra una corbeta rusa anclada en el puerto libio de Benghazi, en el este del país.

Zelenski también ha confirmado a Meloni que "la reciente operación en Libia se llevó a cabo sin una coordinación previa" con los socios europeos y ha reconocido la importancia de entenderse mutuamente de la mejor forma.

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"También he destacado nuestro compromiso de asegurarnos de que nuestras respectivas autoridades compartan toda la información necesaria y mantengan una comunicación directa, regular y efectiva", ha trasladado Zelenski.

Las autoridades italianas manifestaron su "preocupación" por que la guerra de Ucrania se pueda extender al Mediterráneo tras este ataque, una inquietud que ya le trasladaron otros socios europeos a Zelenski después de que ordenara otro contra un buque ruso en aguas del Báltico, frente a las costas del Golfo de Finlandia.

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Cabe destacar que apenas 300 kilómetros separan la costa libia de algunas de las islas del sur de Italia, que lleva varios años colaborando con las dos autoridades que rigen el país africano, tanto en materia de migración como de energía.

De la misma forma, Italia lleva años participando en la financiación y formación de las autoridades marítimas libias, a pesar de los denuncias de abusos y torturas contra población migrante.