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Redacción Ciencia, 27 nov (EFE).- El hundimiento del terreno es un fenómeno generalizado en 20 megaciudades costeras africanas y tiene la capaz de agravar las inundaciones, pero su influencia se ha subestimado en los modelos de evaluación de riesgos, según un estudio que publica Science Advances.

En las ciudades analizadas y para 2050, se estima que más de siete millones de personas estarían expuestas a un fenómeno extremo relacionado con el nivel del mar, así como más de un millón de edificios y activos por valor de 180.000 millones de dólares

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La investigación encabezada por el Virginia Tech (EE. UU.) pone de relieve que se ha subestimado la influencia de este fenómeno, denominado movimiento vertical del terreno (VLM), en los modelos de evaluación del riesgo de inundaciones y los autores creen que actuar es "una necesidad urgente".

El estudio desarrolló una base de datos de alta resolución que registra el VLM en 20 megaciudades costeras africanas, en las que viven aproximadamente 90 millones de personas en total.

Los resultados revelaron diferencias notables en las tasas de hundimiento, o subsidencia, entre ciudades e incluso entre barrios.

Alejandría (Egipto) y Lagos se perfilaron como los principales focos de subsidencia, con tasas medias de hundimiento de unos 6 y 5 milímetros al año, respectivamente.

Luanda también presentó una subsidencia considerable, mientras que otras ciudades mostraron condiciones más estables o una leve elevación del terreno.

"Estos cambios suelen ser invisibles en la vida cotidiana, pero a lo largo de décadas pueden aumentar considerablemente la exposición a las inundaciones", dijo Oluwaseyi Dasho, del Virginia Tech y uno de los firmantes del artículo.

Aunque los modelos climáticos globales proporcionan proyecciones esenciales sobre la futura subida del nivel del mar, no siempre se tienen en cuenta los procesos locales que provocan el hundimiento o la elevación del terreno.

Al comparar las mediciones por satélites en las que se basa el estudio con las estimaciones de movimiento del terreno del Sexto Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, encontraron diferencias sustanciales en la subida relativa del nivel del mar prevista y en la exposición a las inundaciones.

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En Alejandría, por ejemplo, el hundimiento del terreno observado por satélite aumentó la subida relativa del nivel del mar prevista en aproximadamente un 36 % para 2050, en un escenario de emisiones intermedias, mientras que la superficie terrestre estimada expuesta a inundaciones costeras aumentó en aproximadamente un 15 %.

Además, evaluaron la exposición potencial a las inundaciones hasta el año 2100 combinando mediciones del movimiento del terreno con los niveles de las aguas costeras, modelos de elevación, estimaciones de población y la superficie ocupada por los edificios.

Los resultados indican una exposición considerable en varias áreas metropolitanas costeras en rápido crecimiento, en particular Lagos, Alejandría, Duala y Monrovia.

Lagos se reveló como una de las ciudades más vulnerables, donde se estima que, ya en 2020, aproximadamente 2,6 millones de personas vivían en zonas potencialmente expuestas a niveles extremos del agua en la costa, cifra que, conforme a las hipótesis del estudio, aumentará a más de 4 millones para 2100.

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El hundimiento del terreno "no es simplemente otra consecuencia más del cambio climático. En muchos lugares, está influenciado por procesos locales, como la extracción de aguas subterráneas, la compactación de sedimentos y el desarrollo urbano", destacó el también firmante Manoochehr Shirzaei.

Por ello, agregó, podría haber oportunidades para reducir parte del riesgo mediante una mejor gestión de los recursos terrestres e hídricos.