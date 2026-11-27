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La refinería de Amuay, situada en el estado venezolano de Falcón (noroeste), ha registrado un incendio en sus instalaciones, según ha confirmado Petróleos de Venezuela (PDVSA), que ha recalcado que las llamas han sido "sofocadas" y que la situación no afecta al suministro de combustible ni ha causado víctimas.

La compañía ha señalado en un comunicado publicado en redes sociales que el incendio se desató durante la jornada del jueves "dentro de las instalaciones de la Refinería Amuay del Centro de Refinación Paraguaná", ubicado en Punto Fijo, antes de resaltar que inmediatamente se activaron los protocolos de seguridad.

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"A esta hora concluyeron las labores para sofocar la contingencia, sin que se reporten trabajadores lesionados", ha manifestado. "Esta situación operacional no afecta el suministro confiable de combustible para el mercado local", ha dicho PDVSA, que ha reafirmado su "compromiso" con "la seguridad de sus trabajadores y la continuidad de sus servicios a la nación".