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Alexandra Spanu

Bucarest, 27 nov (EFE).- El Greco fue migrante buena parte de su vida y con cada cambio de país, desde su Creta natal hasta su muerte en España en 1614, pasando por Venecia y Roma, fue sumando matices y estilo a su pintura. Ese viaje y esa evolución centran la exposición abierta este viernes en el Museo Nacional de Arte de Rumanía (MNAR).

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La muestra ‘El Greco, el migrante. Del icono bizantino al expresionismo internacional’ explora la trayectoria artística de Doménikos Theotokópoulos, nacido en 1541 en Creta, una isla de fuerte herencia cultural bizantina que en aquel momento era posesión de Venecia.

En su isla natal aprendió la espiritualidad de los iconos bizantinos, las figuras alargadas, el simbolismo y la idea de que la pintura no debía limitarse a representar la realidad, sino transmitir una presencia divina, tal y como explica el museo.

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Con 26 años se trasladó a Venecia, donde descubrió la riqueza del color, la luz, las sombras y la libertad de la pincelada.

Tres años después se marchó a Roma, de cuyos ambientes artísticos incorporó el interés por la anatomía, la monumentalidad y las composiciones complejas del Renacimiento.

La exposición del MNAR propone así una lectura de El Greco como un artista marcado por el desplazamiento geográfico, cultural, estilístico y espiritual, explica a EFE el director del museo de Bucarest y uno de los comisarios de la muestra, Erwin Kessler.

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Una sucesión de viajes y aprendizajes que no significaron que el pintor imitara a otros artistas con los que fue entrando en contacto, sino que lo llevó a buscar la expresión de algo más allá de la belleza de las proporciones y de la perfección formal.

Su obra es conocida por su fuerte sentido místico y dramático, caracterizado por figuras alargadas, anatomías estilizadas y colores intensos.

Este recorrido desde la Creta ortodoxa y bizantina hasta la España imperial y católica, reflejado en doce cuadros de El Greco, sirve también para reflexionar sobre la identidad y las transformaciones culturales en el mundo actual.

En la exposición, abierta hasta el 28 de febrero de 2027, puede verse esa evolución desde obras como la primeriza ‘San Lucas pintando el retrato de la Virgen’, un icono posiblemente de su etapa cretense, hasta ‘Adoración de los magos’, en la que ya se percibe la evolución hacia el estilo renacentista.

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De su etapa romana destaca ‘El retrato de Giulio Clovio’ y de sus primeros tiempos en Toledo se exhiben, entre otras, la versión de ‘Cristo con la cruz a cuestas’ cedida por el Museo del Prado de Madrid o ‘Los desposorios de la Virgen’.

Además, la muestra reúne decenas de piezas de otros artistas -como Tintoretto, Tiziano, Parmigianino, Cézanne o Picasso, entre muchos otros-, pues no solo analiza las fuentes de las que bebió El Greco, sino también su huella en corrientes posteriores como el impresionismo, el expresionismo, el cubismo y el surrealismo.

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Ejemplos de esta influencia son, por ejemplo, el retrato de Carl Moll, del expresionista austríaco Oskar Kokoschka, o ‘Dos calaveras según El Greco y Blackbird’ (2018), del artista contemporáneo rumano Victor Man.

La idea y la iniciativa de esta muestra surgió del deseo de vincular "la tradición con la contemporaneidad, la tradición con la modernidad", afirma Kessler.

El director considera que la experiencia del pintor guarda paralelismos con la de muchas personas de hoy, incluidos los rumanos que han experimentado diferentes formas de migración: geográfica, cultural e ideológica.

"El Greco recorre un itinerario muy parecido al de muchos de nosotros", señala Kessler, quien destaca la pertinencia de abordar la figura del artista desde la perspectiva de la migración y del encuentro entre distintas tradiciones.

La exposición cuenta con un sitio web propio, en rumano e inglés, que también incluirá material educativo para niños, profesores y familias.

Los primeros españoles interesados ya llegaron al museo: tres jóvenes vinieron desde Madrid para un viaje que incluye el MNAR.

"Me gusta El Greco y tenía que pasar. Esta semana, la primera visita será de nuevo para el museo de arte", comenta a EFE Juan.EFE

(foto)