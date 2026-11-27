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Nerea González

París, 27 nov (EFE).- Sobre las playas francesas, los refugiados de la Retirada -el exilio de medio millón de republicanos tras la caída de Barcelona en enero de 1939- tuvieron que usar la arena para refugiarse del frío. En condiciones absolutamente precarias, poco a poco construyeron una vida que reflejaron en sus propios periódicos.

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Pocos de esos diarios rudimentarios -denominados "presse des sables" ("prensa de la arena") por el hispanista Jean-Claude Villegas- sobrevivieron al tiempo, pero en la década de 1940 algunos de ellos (32 ejemplares de 13 tiradas) encontraron su hogar en la Biblioteca Nacional de Francia (BNF), que a 90 años del comienzo de la Guerra Civil busca sacarlos del olvido.

"Para los refugiados la prensa es fundamental porque les permite hablar de sus condiciones de vida y, sobre todo, les permite reivindicar a propósito de su compromiso político", explicó a EFE Fabien Douet, responsable de las colecciones de lengua y literatura de España y de la América Latina hispanohablante de la BNF.

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"Gracias a estos periódicos pueden seguir luchando, pueden seguir explicando su propia visión de la cultura española y lo que consideran como la verdadera España", completó al recordar que los republicanos españoles que fueron confinados en masa en las playas de Francia en 1939 se encontraron sin nada y tuvieron que ingeniárselas hasta para construir sus propias barracas.

Douet y Yann Kergunteuil, encargado de las colecciones de los siglos XIX y XX en el departamento de libros raros de la BNF, quisieron dar visibilidad a estos documentos por primera vez desde 1948 -año de entrada oficial de la "presse des sables" en los fondos de la biblioteca- el año pasado, con la publicación de un artículo.

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También con su digitalización completa, accesible gratuitamente a través de la BNF, y con una conferencia que pronunciarán en París el próximo martes.

"Es, sin duda, un elemento que faltaba, del que se sabía muy poco, tanto para escribir la historia de la Guerra Civil española, como para la historia franco-española, ya que esta prensa da testimonio de un fuerte vínculo entre nuestros países", consideró Kergunteuil.

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Los periódicos los redactaron, entre otros, intelectuales, profesores, artistas, arquitectos y poetas, por lo que abarcan una gran diversidad de temáticas. Los autores no eran solo españoles, sino que también participaron miembros de las Brigadas Internacionales que sufrieron el mismo exilio.

Incluyen acuarelas, viñetas satíricas, poesías, textos educativos y canciones, pero también artículos de consejos prácticos para sobrellevar la dura vida en los campos, como tablas para hacer ejercicio.

También hay homenajes a figuras de la cultura de la II República, como Federico García Lorca.

Los 13 títulos que conserva la BNF llevan cabeceras como 'Boletín de información de los profesionales de la enseñanza', 'Ruta', 'Unidad Juvenil' o 'Boletín mensual de Ajedrez del Campo internacional de Gurs', y proceden de ocho lugares distintos, como el campo de Saint-Cyprien, el de Gurs, el de Argelès-sur-Mer o incluso uno en Orán, en la Argelia francesa.

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Los diarios los fabricaban "con los escasos medios que tenían al alcance", apuntó Douet, por lo que hay pasajes a mano, dibujados y otros mecanografiados gracias a las donaciones de asociaciones como el Comité de Ayuda a los Intelectuales Españoles, que también jugó un importante papel para su preservación.

A él perteneció Juan Vicéns, destacada figura de la gestión de las bibliotecas republicanas, quien los reunió y se los hizo llegar a su colega Teresa Andrés.

Exiliada en París junto a su marido, Emilio Gómez, Andrés colaboró con la resistencia y trabajó para la BNF antes de morir con 39 años. Douet y Kergunteuil consideran que esa cadena llevó a que los periódicos ingresaran en 1948 en los fondos públicos de Francia, que los preservó durante décadas aunque sin ponerlos verdaderamente en valor.

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"La presencia de estos documentos honra a nuestra institución", consideró Kergunteuil, al apuntar que para la BNF forman parte de un "ecosistema documental mucho más amplio" sobre la Guerra Civil, la II Guerra Mundial y la historia en general, sin dejar de recordar que también plantean cuestiones intemporales, como el encierro, la solidaridad internacional o los intercambios culturales.

Pero además tienen otra particularidad, según este experto, ya que forman parte "de esos raros documentos que permiten escuchar la voz de los protagonistas de la Guerra Civil española, en lugar de hacer que hablen".

"Cuando miramos una fotografía, cuando analizamos imágenes externas, aportamos una interpretación. En este caso, también aportamos una interpretación, pero primero debemos escuchar la voz de quienes crearon estos documentos", destacó Kergunteuil. EFE

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