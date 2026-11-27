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Google exigirá a los desarrolladores que declaren si son o no comerciantes, un requisito para cumplir con la legislación en la Unión Europea, como la Ley de Servicios Digitales, que también mostrará públicamente su teléfono y la dirección de contacto.

A partir del 1 de febrero de 2027, los desarrolladores de aplicaciones para Android de todo el mundo deberán declarar en Play Console si son comerciantes, es decir, si "actúan con fines relacionados con su comercio, negocio, oficio o profesión". Principalmente, si obtienen algún tipo de ingreso de sus aplicaciones o por publicidad.

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Este requisito forma parte de una transición que alineará Google Play con la legislación vigente en el Espacio Económico Europeo (EEE) y en Reino Unido, dos regiones donde la declaración será visible, como informa Google en la página de ayuda de Google Play.

Con ello, se pretende "proporcionar la información correcta sobre protección al consumidor", pero deja fuera a los desarrolladores que se declaren no comerciantes, por ejemplo, porque no tienen una actividad comercial o son aficionados.

En el EEE y Reino Unido esta declaración supone, además, que los desarrolladores declarados comerciantes deberán proporcionar el enlace a los términos de servicio de cada una de sus aplicaciones, así como información de contacto (número de teléfono y dirección) si utilizan una cuenta personal, que será visible en Google Play.

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Google advierte de que quienes no hayan cumplimentado la declaración para el 1 de febrero o se hayan declaración no comerciantes cuando su estado es otro, se exponen a la eliminación de sus aplicaciones e incluso de su cuenta a nivel global.

Apple también exige a los desarrolladores de su ecosistema que distribuyen en la Unión Europea que declaren su estado de comerciante y faciliten sus datos de contacto. Estos también se mostrarán en los países miembros, en línea con la Ley de Servicios Digitales.

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