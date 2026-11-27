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El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha avisado que la guerra de Irán se está expandiendo a través de incidentes como el ocurrido este pasado jueves en Kuwait, donde los restos de un presunto dron iraní derribado causaron la muerte a dos trabajadores italianos y heridas a un kuwaití y un paquistaní.

Guterres, a través de su portavoz, Stéphane Dujarric, se ha declarado "profundamente preocupado" por la "continua escalada en la región" y "pide a todas las partes que actúen con moderación y se abstengan de cualquier acción que pueda socavar aún más la paz y la seguridad regionales, así como poner en peligro los esfuerzos diplomáticos en curso".

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Irán ha negado toda responsabilidad y sospecha que se trata de un ataque bajo falsa bandera, como explicó el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, a su homólogo italiano, Antonio Tajani, este pasado jueves.

Kuwait, por contra, está absolutamente convencido de que se trataba de un dron iraní, parte de la campaña de represalias de Teherán contra las posiciones estadounidenses en el golfo Pérsico.

De hecho, este mismo viernes el Ministerio de Exteriores ha convocado al embajador iraní para protestar, según un comunicado recogido por la agencia oficial de noticias Kuna, "por los continuos ataques iraníes contra el Estado de Kuwait".