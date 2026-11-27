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CCOO ha perdido un 5% de su representación global en Viajes El Corte Inglés en las recientes elecciones sindicales, aunque ha conseguido entrar por primera vez en Málaga y A Coruña, ampliando así su presencia territorial en la compañía, según ha informado la organización sindical en un comunicado.

En los territorios donde ha competido directamente con Valorian, CCOO ha obtenido 29 de los 80 delegados en juego, lo que representa un respaldo del 36%.

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El sindicato mantiene su representación en los tres comités de la provincia de Madrid, los dos de Barcelona, Zaragoza y Murcia. A estos territorios se suman ahora Málaga y A Coruña, donde ha conseguido representación por primera vez.

Además, la organización cuenta con presencia en otros centros de trabajo donde en esta ocasión no se han celebrado elecciones, como Vizcaya, Cádiz, San Juan de Aznalfarache (Sevilla), Vitoria, San Sebastián, Logroño y Palma de Mallorca.

CCOO ha valorado positivamente la ampliación de su implantación territorial, pese al retroceso registrado en su representación global, y ha destacado la evolución de un proyecto sindical que lleva ocho años presente en Viajes El Corte Inglés.

VALORIAN MANTIENE SU MAYORÍA Y RECLAMA UNA SUBIDA SALARIAL DEL 4%

Por su parte, Valorian ha ganado las elecciones sindicales en Viajes El Corte Inglés con 65 delegados, frente a los 29 obtenidos por CCOO, lo que le permite mantener su posición como sindicato mayoritario en la compañía.

La organización atribuye el respaldo obtenido al conocimiento directo de la actividad por parte de sus representantes, integrados por profesionales y agentes de viajes.

El resultado se produce en plena negociación del Convenio Colectivo Estatal de Agencias de Viajes para el periodo 2026-2028.

Entre las principales reivindicaciones de Valorian figuran una subida salarial del 4% para 2026 y del 3,5% anual para 2027 y 2028, una cláusula de revisión vinculada al IPC y la eliminación de la compensación y absorción salarial. También propone reducir la jornada anual, ampliar las vacaciones hasta 24 días laborables en 2028 y crear un plan de pensiones sectorial.

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