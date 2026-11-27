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El cayuco rescatado en la mañana de este viernes tras ser localizado por un velero a la deriva a más de 70 kilómetros de El Hierro está siendo remolcado por la patrullera Río Tajo de la Guardia Civil hacia uno de los dos puertos de la isla, donde se prevé su llegada a última hora de la tarde, con entre ocho y diez cadáveres.

En la embarcación permanece una persona con vida que decidió continuar a bordo durante el remolque, señalan desde Salvamento Marítimo, que desplegó en el dispositivo de rescate a la Salvamar Navia, la Salvamar Mizar y el helicóptero Helimer 204, con el apoyo de las patrulleras de la Guardia Civil Río Tajo y Río Guadiato.

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El cayuco fue localizado en torno a las 06.24 horas y en un rescate que las fuentes describen como complicado, con olas de hasta dos metros de altura, se evacuó en helicóptero a 6 personas en estado grave (5 varones y 1 mujer), trasladadas al aeropuerto de El Hierro para recibir atención sanitaria urgente --también fue evacuado un agente de la Guardia Civil que sufrió unja caída durante el rescate--.

La Salvamar Navia rescató a 84 personas, entre ellas 3 mujeres y 1 menor, que han sido desembarcadas en el puerto de La Restinga.

Ante el fuerte impacto emocional de la emergencia --el ministro Ángel Víctor Torres ha dicho que se han visto imágene macabras-- Salvamento Marítimo ha activado un servicio de apoyo psicológico especializado dirigido a sus trabajadores.

Así, en las próximas 24 y 48 horas, un psicólogo se desplazará a la isla Hierro para ofrecer atención y acompañamiento a los profesionales que lo necesiten, tanto de forma individual como en sesiones grupales.