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Las autoridades de Bolivia han detenido este viernes al exdirector de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) Ángel Morales, por presuntos delitos de corrupción, organización criminal y tráfico de drogas en el marco del caso 'Roma' vinculado a quien fuera fiscal general del Estado Roger Mariaca, quien se encuentra en prisión preventiva desde mediados de octubre.

Morales, que fue designado en julio del pasado año como jefe de la Felcn por el gobierno del presidente Luis Arce, ha sido arrestado y trasladado a dependencias policiales durante la mañana de este viernes, informan el diario 'El Deber' y la cadena Unitel.

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Las autoridades lo investigan por hechos relacionados con la causa de Mariaca, acusado de proteger a través de su cargo al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset. También se encuentran en prisión preventiva por el mismo caso el exfiscal general de Santa Cruz Alberto Zeballos; el fiscal superior y exabogado del expresidente Evo Morales Martín Irusta y el mayor de Policía Rubén Aparicio.

https://eldeber.com.bo/santa-cruz/aprehenden-exdirector-general-felcn-vinculacion-caso-roma_1795812591

la (Felcn), Ángel Morales