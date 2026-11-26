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Bruselas, 26 nov (EFE).- La red de autoridades de protección de los consumidores de la Unión Europea (CPC) acepta los compromisos de Temu para ajustar a la normativa europea varias prácticas comerciales que engañan a los clientes o influyen indebidamente en sus compras, informó este jueves la Comisión Europea.

Entre ellas figuran los descuentos y reseñas falsos, la presión para cerrar la compra, la 'jueguificación' forzada (que imita las dinámicas de un juego) y la información engañosa.

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La acción fue liderada por las autoridades de Bélgica, Alemania e Irlanda, bajo la coordinación de la Comisión Europea.

Temu incorporará un detector que revise las reseñas antes de publicarlas, una herramienta accesible para denunciarlas y explicaciones claras sobre cómo se calculan las estrellas y cómo ordena las opiniones.

Eliminará de su página principal y de los anuncios de productos los mensajes que presionan al cliente para cerrar la compra, como "casi agotado".

También retirará de las versiones europeas de su 'web', su 'app' y su publicidad las funciones que obligaban a jugar, como girar una ruleta, para acceder al mercado.

Distinguirá entre los descuentos reales y las simples comparaciones con un precio de referencia general, y mostrará los impuestos y tasas aplicables antes del pago.

Además, los reembolsos se tramitarán en 14 días, y habrá formulario de desistimiento y 'chatbot' de soporte en todas las lenguas oficiales del Espacio Económico Europeo.

La 'web' tendrá un botón claro de "pedir y pagar", porque hasta ahora no quedaba claro que encargar un producto implica abonarlo.

Por último, Temu aclarará las declaraciones ambientales de su programa de donaciones.

"Estamos satisfechos de haber alcanzado una resolución con la Comisión Europea y las autoridades nacionales de protección del consumidor", afirmó hoy a EFE un portavoz de Temu.

"Agradecemos el diálogo constructivo mantenido durante todo el proceso y continuaremos reforzando la transparencia y mejorando la experiencia de compra de los consumidores en toda Europa", añadió.

"Las plataformas en línea que se dirigen a los consumidores de la UE deben respetar las normas de la UE", afirmó por su parte la vicepresidenta ejecutiva para la Soberanía Tecnológica, Henna Virkkunen.

El comisario de Justicia y Protección del Consumidor, Michael McGrath, calificó los compromisos de "paso importante", pero advirtió de que "el trabajo no termina aquí" y de que se vigilará de cerca su cumplimiento.

Las autoridades nacionales vigilarán ahora que Temu cumpla en todo el Espacio Económico Europeo y, si no lo hace, podrán imponerle multas del 4 % o más de su facturación anual en los Estados miembros afectados.

Los compromisos aceptados hoy son el resultado de una acción que la Comisión y la red CPC iniciaron en noviembre de 2024, cuando notificaron a Temu varias prácticas contrarias al derecho de consumo de la UE.

Tras los contactos con las autoridades nacionales, la plataforma ya había introducido numerosos cambios en las versiones europeas de su 'web' y su 'app'.

En paralelo, Bruselas mantiene abierto un procedimiento contra Temu bajo la Ley de Servicios Digitales (DSA), en el que concluyó de forma preliminar el 17 de noviembre que incumple su obligación de mitigar el riesgo de que se vendan productos ilegales o inseguros. EFE

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