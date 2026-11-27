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La Habana, 26 nov (EFE).- Cuba homenajeó este jueves a Fidel Castro (1926-2016), con un espectáculo cultural en la escalinata de la Universidad de La Habana, al que asistieron el presidente Miguel Díaz-Canel, familiares del líder de la revolución y cientos de jóvenes, tras cumplirse diez años de su fallecimiento este 25 de noviembre.

En el acto -previsto inicialmente la víspera y aplazado para este jueves por condiciones meteorológicas- se presentaron varios documentales dedicados a la vida de quien fuera el presidente del país caribeño por casi medio siglo y una de las figuras políticas más conocidas y controvertidas del siglo XX.

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La escalinata de la Universidad de La Habana se llenó de jóvenes estudiantes de diversas enseñanzas, principalmente de las diferentes escuelas militares de la isla.

La primera bailarina y directora del Ballet Nacional de Cuba, Viengsay Valdés, abrió la velada cultural con La muerte del Cisne Negro, mientras niños y jóvenes de varias compañías de danza y coros infantiles interpretaron canciones en honor a Castro.

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La primera secretaria de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) de la isla, Meyvis Estévez, pronunció las palabras centrales del recordatorio para subrayar que los jóvenes cubanos están "en la primera línea" en momentos que "corren tiempos de combate" para la isla.

"Hay planes genocidas y asfixia económica (en referencia a las presiones de EE.UU. desde enero con el bloqueo energético y las sanciones secundarias), campañas que "nos difaman en una guerra de pensamiento (…) y "en esta batalla, los jóvenes estamos en la primera línea", aseveró.

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Esta semana la isla ha estado marcada por diversas actividades centradas en la figura de Fidel Castro, en un año en el que se conmemoró también el centenario de su natalicio el pasado agosto.

La prensa estatal cubana dedicó por estos días sus portadas y espacios informativos a homenajear a Castro con artículos, fotografías y testimonios que exaltan su legado, mientras la isla atraviesa una prolongada crisis económica.

Fidel Castro lideró la revolución que llegó al poder el 1 de enero de 1959 y colocó a Cuba en el foco de la escena internacional durante la Guerra Fría.

A una década de su fallecimiento, mientras el discurso oficial cubano blinda su imagen como símbolo de continuidad y resistencia, Cuba transita estos aniversarios en medio de una crisis económica prolongada. EFE

(foto)(video)