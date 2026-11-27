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El Gobierno de Brasil ha anunciado este jueves a su nuevo ministro de Hacienda para el próximo curso, el hasta ahora presidente del consejo de administración del banco Bradesco, Luiz Carlos Trabuco Cappi, de 75 años, que ha aceptado la invitación del presidente Luiz Inácio Lula da Silva tras una reunión en la que también han participado el ministro de Planificación y Presupuesto, Bruno Moretti, y quien hasta ahora lideraba la cartera de Hacienda, Dario Durigan.

Así lo ha anunciado el Palacio del Planalto --sede oficial del Ejecutivo y despacho del presidente-- en una nota en la que indica que el banquero dirigirá el Ministerio de Hacienda "a partir de 2027". La confirmación de su nombramiento ha tenido lugar, apunta el texto, en una reunión celebrada a última hora de la tarde en el Palacio de la Alvorada, la residencia oficial del presidente de Brasil.

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Al hilo del nombramiento, su predecesor, Durigan, le ha deseado "mucho éxito" y ha puesto en valor los relevos en la cartera: "Un país va por buen camino cuando se gobierna con seriedad y ética. Así fue con el ministro Fernando Haddad (que precedió a Durigan), así ha sido conmigo y estoy convencido de que así será con el futuro ministro Trabuco", ha expresado en redes. "Cuente conmigo y con todo mi equipo cuando asuma el cargo", ha interpelado a Trabuco.

El hasta ahora dirigente de Bradesco --cercano a Lula y parte del Consejo de Desarrollo Económico y Social Sostenible, que reúne a representantes del Gobierno, empresarios y miembros de la sociedad civil-- asumirá el cargo en un momento especialmente complejo para las finanzas públicas de Brasil. El déficit presupuestario ronda el 10% del producto interior bruto (PIB), mientras que la deuda pública sigue aumentando.

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El Congreso ya ha aprobado un paquete inicial orientado a fortalecer las finanzas públicas. Estas medidas refuerzan el marco fiscal de Brasil al limitar el crecimiento real del gasto al 2% cuando los objetivos presupuestarios corren peligro, lo que otorga a las autoridades un mayor margen de maniobra para congelar el gasto y recortar beneficios fiscales.

El objetivo de este paquete es mejorar el saldo fiscal primario --que excluye el pago de intereses-- en casi 60.000 millones de reales (9,7 millones de euros) para 2027, con un impacto aún mayor en los años siguientes. Se prevé la adopción de medidas adicionales antes de que finalice el año.

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Tras el nombramiento de Trabuco, los activos brasileños han experimentado notables incrementos: según ha recogido la agencia Bloomberg, un fondo cotizado en bolsa con sede en Tokio que replica la evolución de las acciones brasileñas ha subido hasta un 8,3 % en las primeras horas de la sesión asiática, después del anuncio del banquero como nuevo ministro de Hacienda. Además, los futuros del real brasileño han crecido alrededor de un 4%.