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Seis tripulantes del buque quimiquero cargado con 7.000 toneladas de gasóleo hundido a 25 millas al noroeste de Ibiza han sido trasladados a hospitales valencianos, según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

Así, en total, han sido recogidos del aeropuerto de Manises seis tripulantes del buque. De ellos, dos han sido trasladados al Hospital Arnau de Vilanova, uno por hipotermia y ha sido dado de alta, y otro por herida abierta en una pierna y fractura de muñeca y permanece ingresado.

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Los otros cuatro tripulantes han sido trasladados al Hospital de Manises, dos por hipotermia, que han sido dados de alta; uno por herida abierta en una pierna y, otro, por dolor abdominal. Estos dos últimos siguen ingresados.

En el traslado de los tripulantes del buque hundido en aguas de Baleares han intervenido una unidad del SAMU, dos unidades SVB y una ambulancia de transporte urgente.