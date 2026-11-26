Guardar

Bruselas, 26 nov (EFE).- El presidente del Consejo Europeo, António Costa, pidió este jueves a los líderes de la UE que afronten con la "mente abierta" y "espíritu constructivo" las negociaciones del próximo presupuesto comunitario en la cumbre que arranca hoy, con vistas a poder acordarlo para finales de año.

A su llegada a la reunión de mandatarios de los Veintisiete, Costa dijo que su objetivo para este encuentro es "acercar las posturas de los líderes" en tres puntos principales: "el volumen general del presupuesto", la distribución de la financiación entre distintas prioridades y acordar recursos propios "para mantener las contribuciones nacionales a un nivel razonable".

PUBLICIDAD

El político portugués llamó a los todos los líderes a enfocar las negociaciones "con sentido de compromiso" ante "la necesidad de aprobar "a tiempo" el presupuesto para el período 2028-2034, lo que a su juicio significa "para finales de año" y para lo que es necesario unanimidad, según recordó.

Costa también destacó que el nuevo marco financiero plurianual de la UE "debe ser el adecuado para financiar las principales prioridades de la UE", y entre ellas señaló "apoyar a los granjeros, las ciudades y las regiones", "invertir más en seguridad y defensa" y "responder a las expectativas de los ciudadanos" sobre los precios de la energía o el alojamiento.

PUBLICIDAD

El responsable del Consejo, órgano donde están representados los Veintisiete, viene insistiendo en la necesidad de cerrar el nuevo presupuesto común para finales de año, ante el ciclo de elecciones generales en varios países miembros de peso el próximo año, lo que complicaría la continuidad de las negociaciones a lo largo de 2027 y antes de que expire el actual marco financiero plurianual.

El Ejecutivo francés, uno de los países que afronta comicios el año que viene -previstos para primavera-, ya ha advertido del riesgo de estancamiento de estas negociaciones en caso de acercarse a esas fechas, mientras que otros Estados miembros como Países Bajos consideran prioritario alcanzar un acuerdo "equilibrado" antes que presionar para cerrarlo antes de fin de año.

PUBLICIDAD

La cumbre que comienza hoy fue convocada específicamente por Costa para tratar de avanzar en estas negociaciones, aunque todavía sin la intención de culminar un acuerdo que los líderes intentarán en otra cumbre a mediados de diciembre.

Sobre la mesa está el último borrador preparado por el portugués, con un recorte del 10,2 % en el tamaño de las cuentas que ha conseguido, por ahora, no toparse con el rechazo frontal de los llamados frugales, el grupo de países comandado por Alemania que reclama reducir el presupuesto en "varios cientos de miles de millones de euros". EFE

PUBLICIDAD

(Foto)(Vídeo)