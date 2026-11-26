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El Servicio Nacional de Inteligencia (NIS) de Corea del Sur ha rechazado las informaciones que apuntan a una supuesta oferta de China para realizar oraciones encubiertas contra Estados Unidos a cambio de facilitar la liberación de dos informantes detenidos en territorio chino a principios de año.

La información, publicada este miércoles por el diario surcoreano 'The Kukmin Daily', señalaba que Pekín había planteado esta posibilidad a Seúl y que Washington había manifestado un rechazo contundente hacia la misma, lo que habría dado lugar a un deterioro de la cooperación entre los servicios de Inteligencia surcoreanos y estadounidenses. Sin embargo, el NIS ha asegurado que "nunca ha recibido ninguna propuesta de ese tipo por parte de las autoridades chinas".

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La agencia también ha defendido que el intercambio de información con Washington continúa desatollándose de forma "bidireccional" y "mutuamente beneficiosa", incluida la colaboración en labores de contrainteligencia, de acuerdo con un comunicado recogido por la agencia de noticias Yonhap.

Las dudas sobre la relación entre ambos países persisten dese que, a principios de año, trascendiera que Estados Unidos había restringido parcialmente a Corea del Sur a determinado datos de inteligencia satelital sobre Corea del Norte.

La medida habría llegado después de que el ministro de Unificación surcoreano, Chung Dong Young, mencionara Kusong --en Corea del Norte-- como una de las instalaciones norcoreanas de enriquecimiento de uranio. Seúl sostiene que sus declaraciones se basaron en información de "fuente abierta", mientras que Washington las considera una revelación de datos confidenciales estadounidenses.

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En este contexto, un alto cargo de Estados Unidos manifestó a la agencia Yonhap el mes pasado que Washington espera que Corea del Sur "mantenga los estándares de nuestra alianza de décadas, en particular en lo que respecta a asuntos de Inteligencia y contrainteligencia".