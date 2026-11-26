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Es innegable. David Bustamante está atravesando por uno de los momentos más dulces de su vida y, buena prueba de ello es que tras debutar con éxito como actor teatral con el musical 'Ghost', ahora vuelve a subirse a las tablas para protagonizar el nuevo musical de la temporada en Madrid, 'El Zorro'. Muy ilusionado ante el que reconoce que es uno de los retos más exigentes a los que se ha enfrentado desde que comenzó su carrera musical hace 25 años con su entrada en 'Operación Triunfo' al meterse en la piel de uno de los personajes más emblemáticos de la liretatura, Diego de la Vega, el de San Vicente de la Barquera -ataviado con la máscara del Zorro, su sombrero y su inseparable espada- ha mostrado un pequeño adelanto del espectáculo ante su entreno este jueves 26 de noviembre en el Teatro de La Latina de la capital.

Arropado por Yana Olina, que en un discreto segundo plano entre bambalinas no quiso perderse esta cita tan especial para el hombre con el que comparte su vida desde 2018, Bustamante se ha sincerado ante las cámaras de Europa Press y, además de hablar de este proyecto tan especial y de los que están por venir en 2027, nos ha hablado de su reciente reencuentro viral con David Bisbal, y ha confesado lo enamoradísimo que está de su novia, reconociendo que sin ella "no sería capaz de hacer esto ni de hacer nada".

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"Estoy muy contento, estoy emocionado y tanto yo como todos mis compañeros llevamos muchos meses trabajando para que esto sea posible. Tengo muchas ganas de que lo vea la gente, de agradecerles. La respuesta masiva que ha habido está siendo algo histórico, espectacular. La reacción se está llenando absolutamente todos los días del teatro con semanas, incluso meses de antelación. Es una obra que es muy agradecida, que es muy complicada, pero que hemos trabajado y estamos todos preparados para sacar nuestra mejor versión" ha expresado, asegurando que dar vida al personaje del Zorro es "una gran responsabilidad y un gran esfuerzo".

Y es que como ha desvelado, "he aprendido a luchar con espadas que es algo que no había hecho hasta la fecha. Es una obra donde me verán cantar, donde me verán bailar, donde me verán luchar, donde me verán hacer acrobacias, interpretar". "Es muy bonita, es el sueño de un niño convertirse en 'el zorro' y me gustaría que vinieran también los más peques para que vieran con sus padres, con sus tíos, con sus abuelos, para que vieran en qué está basado los héroes de hoy en día. 'El zorro' fue uno de los primeros y es el nuestro" ha afirmado con una gran sonrisa.

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Un nuevo papel como actor de musicales que reconoce que no será el último y que asegura que puede compaginar perfectamente con su faceta de cantante: "Es súper compatible. Voy a grabar ahora mi próximo disco, donde tengo ya compuestos todos los temas. Es maravilloso".

"Creo que es la prueba, es lo más difícil en las artes escénicas, lo más complejo y lo más completo. Siempre soñé con hacerlo. He visto que puedo ser capaz le pongo mucho amor, mucho respeto y mucho cariño y disfruto. Y creo que es súper compatible, tiene mucho que ver. Y yo cuando crecí, viendo a Camilo Sesto hacer Jesucristo Superstar, he visto a Raphael hacer Jekyll & Mr Hyde, los grandísimos artistas con los que me inspiré y con los que soñé algún día ser quien soy, lo hacían. Y por eso siempre supe que mi destino estaba ligado con el mundo del teatro musical. He sido muy fan, como público, y una vez entré, pues no quiero salir y quiero seguir creciendo y demostrando" ha asegurado con la ilusión que le caracteriza.

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Lo que descarta por el momento es dar el salto al cine, ya que aunque entre risas ha afirmado que "me apunto a un bombardeo", "vamos a ir paso a paso. De momento tengo muchos meses aquí en el Teatro de La Latina, que me vean y que luego opine la gente. Y depende de lo que digan, pues a lo mejor me animo". "No, pero me gusta esto. Ya he hecho algún cameo, alguna cosa, pero yo quiero seguir con lo que sé hacer, con mis canciones, con mis conciertos, haciendo tele, que me gusta y me divierte. Y el teatro es algo importante, fundamental, que me emociona, que me hace sentirme realizado y que me hace ponerme a prueba y que hace que mi vida siga siendo una maravillosa aventura" ha confesado.

Un espectáculo que significará que pase buena parte de las Navidades en el teatro, aunque como ha comentado, lo tiene todo organizado para pasar las fiestas en compañía de los suyos. "Vienen todos a mi casa, que es más grande, y aquí nos juntamos primos, tíos... todo el mundo, y nos lo pasaremos muy bien. Para mí, sabéis que es muy importante la familia, así que aquí en Madrid estaremos, así que iré, vendré, me esperarán para brindar, así que lo vamos a pasar muy bien" ha adelantado.

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Hace unos días Bustamante compartía en redes una imagen abrazado a David Bisbal de lo más sonriente, desatando la locura entre sus seguidores con este inesperado reencuentro cuando acaban de cumplirse 25 años de 'Operación Triunfo'. Como reconoce, "lo hablábamos y nos parece gracioso que se dé tantísimas vueltas". "Somos muy amigos, vivimos cosas increíbles, no nos vemos o no subimos cuando nos vemos tanto como quisiéramos porque cada uno está por un lado, y es alguien a quien admiro, a quien quiero con locura, y se nos ocurrió subir la foto porque hacía tiempo que no nos veíamos. Acaba de llegar de México además, y estaba grabando un spot muy cerca de su casa y se lo dije, y enseguida vino a verme y ya está, es mi hermano" ha desvelado.

"Se agradece que a la gente nostálgica le haya hecho tanta emoción. Y nos tendremos que ver muchas veces, claro que sí, nos queremos y ya le he invitado para que venga a vernos al Zorro" ha asegurado.

Por último, David también se ha sincerado sobre Yana Olina y le ha dedicado una romántica declaración de amor: "Estamos 24/7 juntos, siempre estamos juntos desde hace casi 10 años. Es la mejor compañera posible y me ayuda absolutamente en todo, con las maneras, con las poses... Es la mejor profe y la mejor bailarina. Sin ella no sería capaz ni de hacer esto ni de hacer nada".

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