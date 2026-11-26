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UniCredit ha solicitado a Commerzbank la convocatoria de una junta general extraordinaria para elegir a los nuevos representantes de los accionistas en el Consejo de Supervisión del banco alemán, después de haber obtenido todas las autorizaciones regulatorias necesarias para la liquidación de su oferta pública de adquisición voluntaria, tras recibir el permiso de la Komisja Nadzoru Finansowego (KNF), la Autoridad de Supervisión Financiera de Polonia.

En consecuencia, una vez obtenidas todas las autorizaciones regulatorias necesarias para consumar la oferta y cumpliéndose todas las condiciones de establecidas en la misma, el abono de las nuevas acciones de UniCredit a cambio de las acciones de Commerzbank adheridas a la propuesta se efectuará a más tardar el próximo 7 de diciembre.

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La entidad dirigida por Andrea Orcel alcanzó un peso del 47,59% en Commerzbank al cierre del periodo de aceptación de su OPA sobre el banco alemán, aunque este porcentaje se traduciría en un 49,65% de los derechos de voto de Commerzbank, ya que las acciones propias de la entidad germana no tienen derecho a voto, lo que permitiría a UniCredit imponer sus candidatos en la renovación del órgano directivo del segundo mayor banco de Alemania.

"Esta medida se alinea con el apoyo público del Gobierno Federal a un proceso ágil y una transición ordenada del control, garantizando así la estabilidad y la continuidad para clientes y empleados", ha indicado UniCredit en el comunicado donde anuncia su solicitud de una junta general extraordinaria de accionistas de Commerzbank.

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La semana pasada, UniCredit y el Gobierno alemán alcanzaron un acuerdo sobre el futuro de Commerzbank tras el éxito de la OPA lanzada por el banco italiano sobre la entidad germana, incluyendo la renuncia de Berlín, que controla alrededor del 13% de la entidad germana, a nombrar representantes para su Consejo de Supervisión.

De su lado, UniCredit se comprometía a que Fráncfort sea la sede alemana de la entidad desde el momento de la fusión entre HypoVereinsbank y Commerzbank, además de mantener a Commerzbank y a la entidad resultante cotizando en bolsa y conservando su forma jurídica como sociedad anónima cotizada (Aktiengesellschaft).

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"UniCredit mantiene su compromiso de completar la transacción de manera disciplinada y ordenada, aprovechando las fortalezas de Commerzbank y creando valor a largo plazo para clientes, empleados, accionistas y la economía en general", ha asegurado este jueves el banco italiano.