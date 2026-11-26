Guardar

Nairobi, 26 nov (EFE).- La Policía de Nigeria ha rebajado a más de treinta el número de muertos en un ataque supuestamente perpetrado por hombres armados el pasado sábado en el oeste de Nigeria, en el estado de Níger, después de que una organización local cifrara inicialmente en 64 los fallecidos.

En un comunicado recogido este jueves por medios locales, el portavoz de la Policía nigeriana, el superintendente jefe Ani Iniedu, actualizó la cifra, tras una visita de altos cargos de las fuerzas de seguridad a las comunidades afectadas.

PUBLICIDAD

El subinspector general de la Policía nigeriana encargado de Operaciones, Shehu Umar Nadada, y otras autoridades acudieron este martes a las comunidades de Lumma Ba’are y Wawa "para realizar evaluaciones sobre el terreno y reunirse con las partes interesadas en relación con los ataques del 21 de noviembre de 2026".

Esos hechos "se cobraron seis vidas y dejaron varias casas incendiadas en Lumma Ba’are, antes de que una supuesta represalia más tarde ese mismo día provocara la muerte de más de treinta personas en Wawa", precisó Iniedu.

"Nadada anunció el despliegue de personal táctico adicional para reforzar los equipos conjuntos de seguridad que ya operan en la zona", añadió el portavoz.

La Policía anunció estas cifras después de que la Iniciativa Global para el Desarrollo y los Derechos de los Fulbe (FGDRI, en inglés) -una organización local defensora de los derechos de la etnia fulani- afirmara en un comunicado que 64 miembros de esta comunidad murieron a manos de supuestos grupos de autodefensa de Wawa.

PUBLICIDAD

La matanza fue, según esa organización, una represalia por un ataque previo atribuido a pastores fulanis contra Lumma Ba’are.

"Las actividades delictivas de individuos o grupos armados nunca deben utilizarse como justificación para perfilar, estigmatizar o castigar colectivamente a toda una comunidad étnica", argumentó entonces la FGDRI.

La oficina nigeriana de la ONG Amnistía Internacional (AI) confirmó los "sangrientos ataques" y cifró en siete los muertos en Wawa, además de "un número indeterminado" de secuestrados.

Níger y otros estados dentro de Nigeria se encuentran en la zona que divide el norte y el sur del país, un territorio que ha sido escenario de choques por los recursos naturales y tensiones étnicas y religiosas.

Así, en esta zona se da un conflicto entre pastores de la etnia fulani -principalmente musulmanes- que buscan tierras de pastoreo para su ganado y agricultores -mayoritariamente cristianos, pero también musulmanes o animistas- que necesitan tierras cultivables.

A esta situación se suma que varios estados del centro y noroeste de Nigeria sufren incursiones constantes de "bandidos", término usado para referirse a bandas criminales que cometen asaltos y secuestros masivos para exigir rescates, y a las que las autoridades tildan en ocasiones de "terroristas". EFE

PUBLICIDAD