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La candidata de Frente Amplio en las elecciones generales, Ada Colau, ha prometido "firmeza" con los líderes de PP y Vox, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, para "no aguantar" las "mentiras" de estos dos partidos en el debate a cuatro y ha avanzado que hablará de violencia machista, una problemática que, según ha recordado, no se abordó en el 'cara a cara'.

Colau ha indicado que en el debate a cuatro se verán los "dos bloques" que disputan las elecciones del 29N, señalando que las fuerzas progresistas deben ser "propositivas" para ser "útiles" a la gente, si bien también deben tener "firmeza" para "no aguantar según qué provocaciones, mentiras y amenazas" de la "extrema derecha y la derecha".

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En una entrevista en la 'Cadena Ser', recogida por Europa Press, la candidata de Frente Amplio ha subrayado que el "adversario" es la "involución" de un gobierno PP-Vox y ha afirmado que no ha ha habido "coordinación previa" con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para preparar el debate.

"NO QUIERO UN MINISTERIO DE VIVIENDA ANECDÓTICO"

Sobre si Frente Amplio exigiría el Ministerio de Vivienda en la próxima legislatura, Colau ha subrayado que se trata de reclamar un "compromiso" por escrito sobre "políticas concretas" en materia de vivienda y ha lamentado que el departamento liderado por Isabel Rodríguez haya sido "anecdótico" en el mandato de Sánchez.

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"Quiero un Ministerio de Vivienda con plenas competencias y también quiero un acuerdo firmado con el PSOE donde se diga que van a estar todos los recursos económicos, por ejemplo el 1% del PIB, para políticas de vivienda", ha enfatizado, para después recalcar que la solución a la crisis habitacional también pasa por Hacienda y unos presupuestos.

Por otra parte, Colau ha celebrado que líder socialista haya girado su discurso en el que parecía apelar al "voto útil" del PSOE porque, según ha defendido, parecía en campaña electoral "más de izquierdas que nadie" y "empezó a copiar" medidas de Frente Amplio.

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"No me parece mal que nos copie el programa, pero me daba miedo que eso fuera una señal de que, con esa llamada al voto útil tan permanente, tirara la toalla y su único objetivo fuera quedar como primera fuerza y no conseguir un gobierno progresista", ha afirmado.