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Mar Sánchez-Cascado

Hong Kong, 26 nov (EFE).– A un año del peor incendio en más de 70 años en Hong Kong, plegarias y tarjetas que reclaman "verdad y justicia" regresaron este jueves frente al complejo Wang Fuk Court para honrar a los 168 fallecidos, en un duelo sin acto oficial marcado por el cerco policial sobre damnificados y voces críticas.

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La cicatriz patrimonial y humana permanece en las fachadas tiznadas de estas ocho torres subvencionadas de 1983 en el distrito de Tai Po, destinadas a demolición.

El pasado 26 de noviembre, se desencadenó el fuego que ardió durante 43 horas a través de una rehabilitación envuelta en redes altamente inflamables, ventanas obturadas y dispositivos de alerta neutralizados, determinó en octubre una comisión independiente.

El dictamen forzó la dimisión de la entonces titular de Vivienda, Winnie Ho, señaló negligencias en cuatro organismos públicos y destapó una trama de amaños en una reforma de 336 millones de dólares hongkoneses (42,8 millones de dólares).

El Ejecutivo declinó convocar un tributo institucional y el secretario jefe de Administración, Eric Chan, adujo que ya existen iniciativas comunitarias antes de advertir que sólo tolerará actos “legales”.

La consigna resume la tutela oficial sobre la memoria en la excolonia británica, donde el secretario de Seguridad, Chris Tang, defendió pesquisas previas a parroquias y organizadores para fiscalizar aforos y evitar que los homenajes fueran "secuestrados con fines sediciosos".

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La cautela envuelve este aniversario, precedido por 40 detenciones ligadas al caso, mientras el Ejecutivo sopesa legislar para expropiar a 13 propietarios que rechazan vender sus viviendas afectadas.

La tutela oficial desató una cascada de cancelaciones y silencio que la oenegé Human Rights Watch vincula a las estrictas leyes de seguridad nacional para acallar a una comunidad desarraigada.

El escrutinio policial alcanzó los templos donde se refugiaba el duelo vecinal, con interrogatorios a las parroquias del Inmaculado Corazón de María y de Nuestra Señora del Monte Carmelo, antes de sus misas fúnebres.

El telón del silencio cayó sobre los colectivos más expuestos. Un encuentro de empleadas domésticas desapareció del calendario por “circunstancias imprevistas”, el portal Boom News retiró testimonios de desalojados y cadenas locales recortaron su cobertura tras recibir una carta de las autoridades instando a informar con “racionalidad”.

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La tragedia dejó asimismo otro luto subterráneo entre las asistentes del hogar migrantes, diez de las cuales sucumbieron en su lugar de faena. Para sus compañeras de descansos dominicales, las llamas pulverizaron su sostén afectivo.

“Pueden acotar los actos, pero la libertad de sentir o rezar sigue ahí”, resumió entre lágrimas hoy a EFE una trabajadora filipina.

HRW exigió una rendición de cuentas y recordó el precio de fiscalizar la gestión tras el arresto del universitario Miles Kwan por promover una investigación independiente, o la detención en mayo de un exvocal de la junta de propietarios que buscaba asesoría sobre pólizas.

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Pekín blindó la víspera al Gobierno local al elogiar que “raspara el hueso para curar el veneno” contra el fraude en obras, aunque advirtió contra quienes instrumentalicen la zozobra para enturbiar la estabilidad.

La investigación atribuye la chispa inicial a una colilla mal apagada en la base del andamiaje, pero explica su avance en apenas 85 minutos por una cadena de negligencias técnicas y corrupción inmobiliaria.

La contratista envolvió las ocho torres en mallas sin certificación ignífuga y cegó durante 15 meses los vanos de las ventanas con planchas de poliestireno expandido.

A esa trampa vertical se sumó el corte eléctrico de las alarmas por un operario y la apertura de boquetes ilegales en las escaleras de emergencia para agilizar el tránsito de los obreros, rompiendo la estanqueidad frente al humo.

Los vecinos advirtieron del riesgo mediante 180 denuncias sobre operarios fumando e infracciones que encallaron en cuatro entes reguladores.

El fallo forzó las disculpas del Ejecutivo, mientras siete directivos y dos sociedades aguardan juicio por 25 delitos, incluidos cinco de homicidio imprudente y fraude.

Para paliar el golpe patrimonial, el gobierno activó esta semana 630 millones de dólares hongkoneses (80 millones de dólares) en subsidios, un paquete que complementa el plan de 6.800 millones (867,6 millones de dólares) para recomprar o permutar los pisos dañados irreversiblemente, cuyo solar será demolido para levantar un parque conmemorativo.

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Sin embargo, el desembolso convive con el destierro de más de 1.900 familias repartidas en residencias de transición de apenas 12 metros cuadrados, a la espera de que nuevas promociones subvencionadas estén listas en 2031. EFE

msc/aa/jlp

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