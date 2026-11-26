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Canarias contabilizó más de 12.000 personas migrantes llegadas en lo que va de noviembre hasta este lunes, según el balance del Gobierno autonómico, una cifra a la que se han sumado desde ese día más de 3.200 personas, según el recuento llevado a cabo por Europa Press.

En el balance ofrecido el pasado lunes, 23 de noviembre, el portavoz del Ejecutivo canario, Alfonso Cabello, situó en 12.967 los migrantes arribados en el mes a bordo de 130 embarcaciones -109 de ellas a El Hierro-.

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En este sentido, Cabello indicó que la situación en la isla de El Hierro continuaba siendo "muy complicada". También explicó que 983 menores habían llegado en 20 días de noviembre y cifró en unos 3.325 los menores no acompañados en las islas, un 427% por encima de su capacidad.

A esos datos se han añadido en los días posteriores nuevas embarcaciones. El mismo lunes 23 de noviembre llegaron más de 812 migrantes a Canarias a bordo de siete cayucos, cinco de El Hierro y dos a Tenerife.

Durante el martes 24 de noviembre se produjo un nuevo récord en la ruta canaria, con cerca de 2.000 personas en 14 cayucos. Mientras, el miércoles y en la madrugada de este jueves arribaron al archipiélago canario otras 632 personas en siete embarcaciones.

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El Gobierno canario declaró este miércoles la emergencia por la situación excepcional de carácter sanitario, social y de seguridad en El Hierro desde las 15.00 horas a causa de la llegada "masiva" de personas migrantes por vía marítima a la isla más occidental del archipiélago.

EL GOBIERNO DE ESPAÑA PIDE "TRANQUILIDAD"

Por su parte, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, trasladó el miércoles un mensaje de "tranquilidad" ante el récord de llegadas de migrantes a la isla canaria de El Hierro y afirmó que el Gobierno de España trabaja en una respuesta "humanitaria" y "dentro de la legalidad".

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Del mismo modo, Saiz explicó que este martes se celebró una nueva reunión interministerial, con la presencia de los responsables del Cabildo y del presidente de Canarias, Fernando Clavijo, "dando respuesta con un sistema que está preparado", "desde la legalidad y desde la humanidad".

Por otro lado, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha viajado este jueves a El Hierro para abordar la situación de los menores migrantes no acompañados que han llegado a la isla en los últimos días.

Asimismo, el Ministro de Política Territorial y Vivienda, Ángel Víctor Torres, ha confirmado este jueves el envío de entre 30 y 40 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) a El Hierro tras la declaración del nivel 2 del Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil (Plateca). Se trata de personal sanitario, fundamentalmente enfermeros y médicos como ha solicitado el Gobierno de Canarias.

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Según Torres, desde el inicio de la crisis unos 10.000 personas migrantes han sido ya trasladas desde la isla canaria a la península en las últimas semanas al intensificarse la llegada de cayucos.

Torres ha incidido en la necesidad del despliegue de Frontex en los países de origen y tránsito. "En nuestro territorio es absurdo porque ese trabajo lo hace la Guardia civil, la Policía Nacional y Salvamento Marítimo pero tiene que estar en Senegal, Mauritania y Marruecos donde existen convenios". También ha rechazado que por parte del Gobierno de España se haya pedido tarde el despliegue a la Unión Europea. "Hay actas y cartas oficiales por escrito en los que el Ministerio del Interior lo ha solicitado", ha añadido.

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