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San José, 26 nov (EFE).- Costa Rica rechazó este jueves el ingreso al país de la relatora especial de la ONU sobre derechos humanos en los territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese, quien tenía previsto recibir el viernes un doctorado honoris causa de la estatal Universidad de Costa Rica (UCR).

"La Universidad de Costa Rica informa que la Dirección General de Migración y Extranjería en el aeropuerto Juan Santamaría está impidiendo el ingreso a territorio nacional a Francesca Albanese", informó en un comunicado el Consejo Universitario de la UCR.

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El Consejo Universitario de la UCR dijo que "lamenta profundamente esta situación" y reafirmó su "compromiso con la libertad de cátedra, el intercambio de ideas y la vocación humanista que históricamente ha caracterizado a la academia costarricense".

El director de Migración, Omer Badilla, dijo a medios locales que se impidió el ingreso de Albanese por motivos de "seguridad nacional", pero no detalló cuáles, y explicó que la relatora no está retenida ni detenida, sino que "se aplicó un rechazo de ingreso", con lo cual ella está a la espera de salir hacia otro país.

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La Dirección de Migración ni la Cancillería han respondido a las preguntas planteadas por EFE sobre este asunto.

Diputados del izquierdista Partido Frente Amplio presentaron un recurso de hábeas corpus ante la Sala Constitucional para intentar que Albanese pueda ingresar al país, que durante los gobiernos de Rodrigo Chaves (2022-2026) y Laura Fernández (2026-2030), ambos de derecha, ha mantenido posiciones afines a Israel en foros internacionales.

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La Universidad de Costa Rica tenía previsto recibir a la jurista italiana el viernes en sus instalaciones para entregarle un doctorado honoris causa.

El Semanario Universidad, de la UCR, informó que el doctorado honoris causa es la máxima distinción que entrega la casa de estudios y que en el caso de Albanese responde a "la relevancia global de su contribución humanitaria y académica" y a su "postura ética, independiente, y basada rigurosamente en el derecho internacional". EFE

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