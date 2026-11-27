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Caracas, 26 nov (EFE).- Las votaciones en Venezuela para las elecciones generales españolas cerraron este jueves con una participación del 11,2 %, superior a la registrada para los anteriores comicios de 2023.

A cierre de los dos centros de votación -el de Caracas y la ciudad de Valencia- se han registrado en los seis días de votación exterior un total de 13.692 votos, es decir, el 9,46 % de los 121.839 registrados en el censo.

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Es una cifra superior a los datos de participación de las anteriores elecciones de 2023, cuando votaron 8.831 personas en Venezuela con una participación del 7,49 %.

Venezuela es el séptimo país con mayor censo electoral -después de Argentina, Francia, EE.UU., México, el Reino Unido y Brasil-, aunque ha disminuido significativamente en los últimos años debido a la situación política en el país y por la marcha de muchas de las personas registradas.

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El antiguo consulado de España en Caracas, que ha tenido que ser habilitado como centro de votación porque el actual sufrió daños tras el devastador doble terremoto del 24 de junio, ha registrado prácticamente todos los días largas filas de votantes.

Este jueves, según los datos facilitados a EFE, han votado 1.810 personas en Caracas y 361 en Valencia, aunque el día con más participación fue el miércoles, cuando votaron 1.978 personas en Caracas y 502 en Valencia.

También se ha registrado un número "muy marginal" de votos afectados por las medidas cautelares de la justicia española a algunos nacionalizados por la Ley de Memoria Democrática, que les inhabilitó para votar. Esos votos se están recogiendo en una urna de cristal aparte, identificada con un cartel que pone 'LMD' (Ley de Memoria Democrática).

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Los españoles celebrarán el domingo 29 elecciones generales para renovar el Congreso de los Diputados y el Senado. De la composición del nuevo Legislativo dependerá la elección del próximo presidente del Gobierno.

Pedro Sánchez, el actual jefe del Ejecutivo, es el candidato del PSOE (socialistas), mientras que la derecha del PP está representada por Alberto Núñez Feijóo, a la izquierda del PSOE está el Frente Amplio (representado por la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau) y el candidato de la extrema derecha de VOX es Santiago Abascal. EFE

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