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Diego Sáez Papachristou

Atenas, 26 nov (EFE).- Unos cadáveres de 79 hombres de la alta sociedad de la antigua Atenas, encadenados entre sí y asesinados hace más de 2.600 años, se muestran al público por primera vez en un sitio arqueológico único, situado a cuatro kilómetros al sureste de la Acrópolis, que abrió este jueves sus puertas.

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Los restos fueron hallados en la antigua necrópolis de Falero, entre más de dos mil fosas y tumbas de distintos tipos. La datación del enterramiento, a finales del siglo VII a. C., vincula el hallazgo con un período turbulento de la historia de Atenas, en el que la ciudad, controlada por unas pocas familias aristocráticas, se veía sacudida por conflictos políticos internos.

Los esqueletos de los 79 ‘desmotes’ (cautivos encadenados, en griego), en su mayoría hombres jóvenes y de mediana edad, además de unos pocos adolescentes, se conservan enterrados en tres zanjas paralelas.

El visitante accede a un edificio cilíndrico por un pasillo y, conforme va descendiendo, obtiene información sobre la importancia de la zona de Falero en la antigua Atenas y divisa algunos de los objetos encontrados en la fosa antes de llegar al lugar exacto donde hace más de 2.600 años fueron sepultados los 79 hombres.

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"Sin duda, algunos de los de la primera zanja murieron por flagelación; los habían atado con grilletes de hierro en las muñecas y en los pies a un poste, hasta que fallecieron", explica a EFE Anna Vasiliki Karapanagiotou, directora del Eforato del Pireo (dependiente del ministerio griego de Cultura) y responsable de las excavaciones.

A través de las vitrinas gigantes que protegen los restos, se observa cómo varios de los esqueletos de la primera zanja conservan todavía la postura de las manos atadas por las muñecas y estiradas detrás de la cabeza, ya que sus ejecutores los arrastraron de los grilletes hasta la fosa.

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A otras de las víctimas, como los 16 hombres encadenados entre sí por las muñecas en la tercera zanja, todo indica que las mataron a toda prisa en el mismo lugar del entierro y después las arrojaron de manera precaria, una encima de otra, detalla Karapanagiotou.

La violencia con la que se perpetraron estas muertes, sumada a la inexistencia de ajuares funerarios -una de las mayores deshonras en la Grecia antigua-, no deja lugar a dudas de que los encadenados de Falero fueron víctimas de una ejecución política pública.

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"El gran castigo era no poder pasar al otro mundo, ser siempre un fantasma entre la vida y la muerte", señaló Stella Chrisoulaki, encargada de la excavación, en la ceremonia de inauguración del sitio, celebrada la víspera, miércoles.

Según las creencias de la época, sin ajuares funerarios los fallecidos no podían realizar el último viaje hacia el inframundo.

Otro hallazgo que respalda la hipótesis de la ejecución política es un óstraco (fragmento de cerámica usado para votar el destierro de un ciudadano de la vida pública, y del que procede la palabra "ostracismo") contra el gobernante ateniense Megacles I -su nombre está inscrito en la pieza-, quien en 632 a. C. condenó a muerte a Cilón y a sus cómplices, autores de un golpe de Estado frustrado.

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Esa pieza fue encontrada entre los pies de uno de los cadáveres, posiblemente un seguidor o colaborador de Megacles.

Precisamente debido a la falta de ajuares funerarios, los arqueólogos no han podido identificar a las víctimas ni determinar la fecha exacta en la que fueron asesinadas y enterradas, así como tampoco si el sepulcro grupal de los 79 hombres fue resultado de un único episodio o hubo varios enterramientos sucesivos. EFE

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(foto) (vídeo)