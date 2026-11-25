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WhatsApp ha anunciado que ya permite programar el envío de mensajes tanto en los chats individuales como en los grupales, con una anticipación máxima de 14 días.

Los mensajes programados permiten escribir un mensaje y programar su envió más adelante, en otro momento, con una antelación mínima de diez minutos y máxima de 14 días.

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Según explica la compañía tecnológica en una nota de prensa, se trata de una de las funciones que más han solicitado los usuarios de este servicio de mensajería, ampliamente presente en otros servicios, como los proveedores de correo electrónico. Admiten texto, fotos y videos, como cualquier otro mensaje.

Para programar un mensaje, hay que mantener presionado el botón de enviar y elegir la fecha y hora. Los mensajes pendientes en la cola de envío pueden revisarse e incluso eliminarse si se cambia de opinión.

Estos mensajes programados se enviarán en el momento establecido incluso si el 'smartphone' está apagado o se ha quedado sin batería. Para la persona que lo recibe, WhatsApp asegura que se verá como cualquier otro mensaje.

El despliegue global de los mensajes programados ha comenzado este miércoles, con la intención de que se complete en las próximas semanas.