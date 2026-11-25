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El gobernador de Murmansk, Andrei Chibis, ha entrado este miércoles en prisión preventiva tras su detención hace dos días por una investigación por fraude y robo a gran escala durante su desempeño al frente de una región estratégica, que sirve como uno de los cuarteles generales de la Flota del Norte del Ejército ruso.

El juez del Tribunal del distrito moscovita de Meshchanski ha confirmado que Chibis se pasará al menos dos meses entre rejas como medida cautelar de detención, informa la agencia de noticias rusa Interfax.

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La portavoz de Interior, Irina Volk, apuntó el lunes que Chibis está acusado de malversar 39 millones de rublos, casi medio millón de euros, pertenecientes al Ministerio de Construcción de la región u otros 1.000 millones de rublos (11 millones de euros) del Ministerio de Transporte regional, así como de participar en transacciones ilegales de divisas.

Si Chibi es declarado culpable, se enfrenta a más de diez años de cárcel y a una multa millonaria para el gobernador, en el cargo desde 2019 y también presidente de la Comisión del Consejo de Estado sobre la Ruta Marítima del Norte y el Ártico, según el comunicado de Interior recogido por Interfax.

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