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Madrid, 25 nov (EFE).-

Bogotá.- Veinte personas permanecen este miércoles secuestradas en un supermercado de Cartagena (norte de Colombia) desde que la víspera un grupo de delincuentes se refugiase en el establecimiento tras un fallido robo a un transporte blindado de valores.

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Gaza.- Un bombardeo israelí mató este miércoles al director del Servicio de Seguridad Interna en la gobernación del Norte de Gaza, el coronel Mohamed Mayid Abu al Uf, de 47 años, junto a su mujer y sus dos hijas, de 15 y 13 años, según informó el Ministerio del Interior del Gobierno gazatí, controlado por Hamás.

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Banten (Indonesia).- Las autoridades de Indonesia elevaron este miércoles a 26 el número de muertos en la fábrica de productos de confitería que se incendió el pasado sábado en el oeste del país, cerca de Yakarta, en el quinto día de operaciones en el lugar.

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Karachi (Pakistán).- Al menos tres personas murieron y otras 14 resultaron heridas el miércoles tras el derrumbe de un edificio de seis pisos en construcción cerca de la colonia Baloch de Karachi, mientras los equipos de rescate siguen buscando entre los escombros a posibles personas atrapadas.

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Bruselas.- El expresidente catalán y líder de Junts Carles Puigdemont ha anunciado este miércoles que regresará a Cataluña el 12 de diciembre, después de las elecciones generales y tras la aplicación definitiva de la Ley de Amnistía por parte del Tribunal Supremo: "Volveré sin pedir permiso ni perdón".

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París.- El presidente francés, Emmanuel Macron, reivindicó este miércoles las medidas adoptadas durante sus dos mandatos contra la violencia machista y aseguró que seguirá combatiéndola "hasta el último segundo", en un vídeo publicado en sus redes sociales con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

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Bogor (Indonesia).- Las autoridades de Indonesia informaron este miércoles de que seis personas murieron y una veintena permanecen desaparecidas tras inundarse una mina de oro en el distrito de Bogor (oeste), situado en la provincia de Java Occidental, unos 60 km al sur de la capitalina Yakarta.

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Ciudad de México (México).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, exigió este miércoles a la multinacional Nestlé que pague mejor el café a los productores de Chiapas (sur) y les compre el grano sin intermediarios, tras la protesta de agricultores en Tapachula por el precio que reciben por su cosecha.

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Londres.- Los conductores del metro de Londres mantendrán la huelga de 24 horas prevista para este jueves, en protesta por las condiciones laborales y de horarios, tras fracasar las negociaciones de última hora con la empresa gestora del transporte de Londres.

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Karlsruhe (Alemania).- La Policía alemana ha detenido este miércoles a tres ciudadanos alemanes menores de edad acusados de pertenencia a una organización terrorista de extrema derecha, que planeaba delitos como incendios provocados y actos violentos, incluido el asesinato selectivo de extranjeros.

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Ciudad del Vaticano.- El papa León XIV saludó este miércoles a la infanta Elena y al empresario italoestadounidense John Elkann durante la audiencia general celebrada en la plaza de San Pedro.

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Calcuta (India).- Mujeres de distintas organizaciones feministas participaron este miércoles en una marcha de protesta bajo el lema 'Alto a la violencia contra las mujeres', con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, para denunciar la violencia machista y reclamar medidas para combatirla.

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Berchtesgaden (Alemania).- El antiguo refugio de montaña de Adolf Hitler conocido como el "Nido del Águila" (Kehlsteinhaus), ubicado en la montaña Kehlstein, en la localidad bávara de Berchtesgaden (Alemania), se encuentra este miércoles en pleno proceso de renovación tras sufrir graves daños en un incendio ocurrido el pasado 23 de octubre.

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Beirut.- Los conductores de transporte público y los transportistas de Líbano exigen con una protesta en Beirut subsidios para el combustible, un aumento de las dietas diarias de transporte y un incremento de los subsidios familiares, en un contexto de dificultades económicas y fluctuaciones en los precios del combustible.

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París.- El vino, uno de los productos bandera de Francia, junto con la obra del escritor y dramaturgo francés, Honoré de Balzac, crean un fuerte vínculo que se prolonga hasta la actualidad en la nueva exposición que acoge la antigua casa del novelista en París.

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Madrid.- El cantautor colombiano Carlos Vives, figura central del vallenato, se encuentra en uno de los mejores momentos de su carrera artística, se declara orgulloso de ser lo que es, "hispanoamericano", y bromea en una entrevista con EFE en Madrid al asegurar que todos los reconocimientos le han llegado "demasiado joven".

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Barcelona (España).- El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, la vicepresidenta Elena Fort y el directivo Aureli Mas han recibido a una treintena de peñistas azulgranas de Bakú y Bagdad en el hotel que se ha concentrado el primer equipo del Barça antes del partido contra el Sabah, correspondiente a la quinta jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League, ha informado el club por medio de su web.

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lgs/EFE

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