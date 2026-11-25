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Ciudad de Guatemala, 25 nov (EFE).- La Justicia guatemalteca declaró este miércoles en rebeldía y prófugos a siete ex altos cargos del Comité Olímpico Guatemalteco (COG) buscados por un caso de presuntas irregularidades presupuestarias cuyo proceso se mantiene bajo reserva judicial.

Entre los exdirectivos con orden de captura figura el expresidente del organismo Gerardo Aguirre, quien dirigió el COG durante una década y ha sido señalado de corrupción por diputados del Congreso como el opositor José Chic.

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La medida alcanza también al exvicepresidente del COG, Juan Carlos Sagastume Bendaña; al exgerente general Gerardo Estrada Mayorga; a los exvocales María del Carmen Lorena Toriello Arzú, Claudia Lorena Rivera Lucas, Saúl Méndez y Rafael Cuestas; así como a la secretaria administrativa Helen Jeanyra González Orellana.

La decisión fue tomada por el Juez Segundo Penal, Mario Hichos, un día después de que el Ministerio Público (Fiscalía) y la Policía Nacional Civil (PNC) realizaran allanamientos sin lograr ejecutar las órdenes de captura contra los exdirigentes deportivos.

La Fiscalía dijo este miércoles por sus canales oficiales que no se pueden dar más detalles de los hechos que se investigan porque el caso se encuentra en "reserva judicial".

El abogado Carlos Arana explicó a periodistas que la declaración de rebeldía se dio a petición de la organización querellante Asociación Deporte Limpio, entidad que denunció en 2022 la supuesta falsificación de documentos y anomalías en el manejo presupuestario del organismo.

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Las fuerzas de seguridad han ejecutado varias diligencias de registro en las últimas semanas en las instalaciones del COG y en el Palacio de los Deportes, sede de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala (CDAG), donde decomisaron libros y actas administrativas.

La investigación penal se desarrolla mientras se renovaban las dirigencias en el deporte federado, luego de que el pasado 19 de noviembre la Asamblea General del COG nombrara un Comité Ejecutivo interino encabezado por Julio Fernando Cáceres Grajeda.

El Comité Olímpico Guatemalteco estuvo suspendido por el Comité Olímpico Internacional (COI) entre 2022 y 2024, debido a que la Corte de Constitucionalidad local dejó sin efecto los estatutos del organismo, lo que el máximo organismo del deporte mundial consideró una injerencia estatal en su autonomía. EFE

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