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Lisboa, 25 nov (EFE).- Moody’s elevó este miércoles de Baa1 a A3 la calificación crediticia de Comboios de Portugal (CP), la principal operadora ferroviaria de pasajeros del país, en el tercer día de una huelga de maquinistas que obligó a cancelar más de tres cuartas partes de los trenes programados hasta media tarde.

El anuncio coincidió con la segunda de las dos jornadas de paro total dentro de la convocatoria de cinco días, del lunes 23 al viernes 27 de noviembre.

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Hasta las 14.00 horas (misma hora GMT) se había cancelado el 75,2 % de los trenes previstos y a las 16.00 la proporción había subido al 78,4 %, con 623 supresiones de 795 servicios programados, según balances de CP.

Las cancelaciones afectaron a trenes de larga distancia y regionales, así como a los servicios urbanos de Lisboa, Oporto y Coimbra.

El Sindicato Nacional de Maquinistas de los Ferrocarriles Portugueses convocó la huelga para reclamar la recuperación del poder adquisitivo, el reconocimiento profesional y mejores condiciones de trabajo y seguridad.

El respaldo del Estado

Moody’s mantuvo estable la perspectiva de CP y atribuyó la subida principalmente a la reciente mejora de la calificación soberana de Portugal, de A3 a A2, y a la "muy alta probabilidad" de que el Estado preste apoyo extraordinario a la empresa si lo necesita, según explicó en un comunicado Carlos Winzer, analista principal de la agencia para la compañía.

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La operadora, que salió en abril del perímetro presupuestario del Estado, sigue siendo íntegramente pública y recibe financiación del Gobierno portugués en virtud de su contrato de servicio público.

La agencia también elevó de ba3 a ba2 la evaluación del perfil crediticio propio de CP por la reducción de la deuda y la mejora prevista de sus indicadores financieros.

En 2025, pese al récord de pasajeros, el resultado bruto de explotación recurrente cayó un 14 %, hasta 59,8 millones de euros, por el aumento de los costes de personal y de los cánones por el uso de la infraestructura.

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Moody’s prevé que la renovación de la flota, un programa de unos 1.800 millones de euros que incluye la compra de 153 trenes eléctricos y 22 regionales, eleve temporalmente el endeudamiento de la compañía. EFE