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La Diputación Permanente del Congreso debatirá y votará este jueves, penúltimo día de campaña electoral, los últimos cinco decretos leyes aprobados por el Gobierno, que incluyen la subida salarial de funcionarios, la exención fiscal del SMI, medidas de transparencia en las condiciones de trabajo, la adaptación del mercado de derechos de emisiones y de incentivos fiscales a la I+D+i.

Estos decretos leyes, que la legislación reserva para asuntos de urgencia justificada, entran en vigor tras su aprobación en Consejo de Ministros y posterior publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), pero deben votarse en el Congreso en un plazo de treinta días para decidir si se convalidan o se derogan.

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Como la Cámara está disuelta por el adelanto de elecciones, la votación de los decretos se asigna a la Diputación Permanente, el órgano parlamentario que sustituye al Pleno, donde el Ejecutivo tiene una aritmética parlamentaria más favorable al no depender tanto de Junts.

En concreto, el órgano tiene 69 miembros, de los cuales 34 pertenecen a PSOE, Sumar, ERC, Bildu y Podemos, que representa a todo el Grupo Mixto, mientras que el PP y Vox suman 33, con lo que la posición de Junts y el PNV, cada uno con un representante, puede ser determinante para convalidar o derogar cada norma. La última semana, el PP apoyó los siete decretos en liza.

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Desde el anuncio del adelanto electoral el pasado 5 de octubre, la Diputación Permanente ya ha debatido nueve decretos leyes, de los cuales ha convalidado ocho y sólo ha derogado uno, el impulsado por Sumar que buscaba establecer alquileres indefinidos y que el propietario indemnizara al inquilino en caso de que quisiera romper el contrato de alquiler.

SUBIDA DEL 4,5% A FUNCIONARIOS Y EXENCIÓN FISCAL DEL SMI

Según consta en el orden del día de la Diputación, recogido por Europa Press, el jueves se debatirán cinco decretos ley, empezando por el que se aprueba un incremento global máximo del 4,5% para el personal al servicio del sector público en 2027. La norma también eleva las indemnizaciones por razón de residencia y las partidas de acción social, congeladas estas últimas desde hace 14 años.

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El siguiente debate en la Diputación será el decreto con la exención fiscal del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que para 2027 se va a revalorizar hasta los 1.286 euros brutos mensuales en 14 pagas. Aunque la subida ya ha sido aprobada y no tiene que refrendarse en el Congreso, el Gobierno sí tiene que hacer ajustes para que los perceptores del salario mínimo no tengan que pagar IRPF.

De este modo, la Diputación decidirá si convalida o deroga la deducción aprobada por el Gobierno para los perceptores del SMI, que es de 1.033,58 euros al año y se va retirando de manera gradual hasta los 23.172 euros anuales, a partir de los cuales ya no existe.

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LAS OFERTAS DE EMPLEO TIENEN QUE DECIR EL SUELDO

Tras estas dos normas le tocará el turno al decreto ley que transpone una Directiva Europea en materia de transparencia de las ofertas de empleo y que obliga a las empresas a detallar el sueldo que ofrecen en las ofertas laborales. La norma también permitirá extinguir contratos públicos con empresas que incumplan en materia de igualdad salarial entre hombres y mujeres.

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El siguiente decreto será el de medidas urgentes para el impulso de la competitividad y la soberanía tecnológica en el ámbito científico e investigador, cuyo objetivo pasa por dar incentivos a la innovación y mejorar las condiciones del personal investigador.

Por último, el órgano de la Cámara Baja decidirá sobre el decreto que regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, que obligará a las comercializadoras de carburantes y de gas a comprar derechos en el mercado europeo.

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