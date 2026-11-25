25/11/2026 Recurso de aviso ES-Alert POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA 112 DE EXTREMADURA

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El sistema ES-Alert, que avisa de manera generalizada a la población de una situación de riesgo a través del dispositivo móvil, se ha actualizado para convertirse en un sistema de dos niveles de aviso con las nuevas prealertas, que ya han empezado a probarse.

ES-Alert es el nombre que reciben en España las alertas de emergencia inalámbricas, unas notificaciones de seguridad pública ante peligros inminentes y emergencias, que envían los centros de coordinación de emergencias de las comunidades autónomas, en colaboración con Protección Civil, directamente a los 'smartphones' de los usuarios en áreas específicas.

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Este sistema ha operado desde su despliegue en 2022 con un único nivel de alerta que llega a los 'smartphones' de los ciudadanos como un mensaje de texto que explica la emergencia acompañado de un pitido agudo a un volumen notable y vibración. Con él, se ha alertado en toda España ante emergencias reales como inundaciones, DANAs, lluvias intensas, incendios forestales e incluso un eclipse solar.

No obstante, recientemente han comenzado las pruebas en Cataluña de lo que será la evolución de este sistema, para que incorpore un segundo nivel a modo de prealerta, para avisos de menor urgencia. En concreto, se han realizado unas pruebas pilotos en Santa Pau (Girona), para evaluar la operativa de la herramienta de envío masivo y estudiar su funcionalidad y posibles aplicaciones en situación de riesgo.

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Con ellas, el sistema de alertas de emergencia establece nivel máximo no desactivable (Nivel 1 de EU-Alert) y las Pre-Alertas de Protección Civil (Nivel 2). Además del nivel de urgencia y gravedad, ambas se diferencian en que las alertas están activadas por defecto en los teléfonos móviles sin que puedan desactivarse, mientras que las prealertas pueden activarse y desactivarse, como explican desde Protección Civil.

Otra diferencia es el sonido que las acompaña. Frente al pitido estridente de la alerta, las prealertas serán más sutiles, con un sonido menos intenso y breve, similar al que se escucha al recibir un mensaje de texto.