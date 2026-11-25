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Berlín, 25 nov (EFE).- El Bayern Múnich ha expresado su "pleno apoyo" al internacional Jamal Musiala, según comunicó este miércoles, tras unos días de tensión, debido a declaraciones de dos pesados pesados del club, Karl-Heinz Rummenigge y Uli Hoeness, que apuntaban que el rendimiento del futbolista ya no correspondía al monto de su contrato.

En un comunicado, en el que se da cuenta de una reunión con los representantes de Musiala, se dice que "la salud del jugador tiene prioridad para las dos partes".

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"Jamal Musiala tiene pleno apoyo en su camino", dice el texto.

La enfermedad de Musiala se hizo pública después de que sufriera desvanecimientos en algunos partidos amistosos y se explicó que el jugador tenía una disfunción neurológica -conocida por el club- y que un cambio en la dosis de la medicación había llevado a esos incidentes.

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Según informaciones del canal privado TTL y de Stern, Musiala habría tenido un nuevo desvanecimiento a comienzos de la semana anterior, sólo cuatro días antes del partido contra el Colonia en el que reapareció jugando los 20 minutos finales tras volver de una baja por una lesión muscular.

Los representantes de Musiala, según los dos medios, le habrían ocultado inicialmente al club ese incidente. Además, según Stern, el centrocampista habría tenido otro desvanecimiento el 7 de abril, antes del partido de la Liga de Campeones contra el Atlético de Madrid.

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Hasta el momento, Musiala está siendo examinado y tratado por dos neurólogos elegidos y pagados por él y sus representantes y el club sólo tiene informaciones procedentes de esos médicos.

Según los rumores que circularon, Musiala y sus representantes habrían tenido conocimiento del problema antes de la firma del contrato actual, válido hasta 2030, y que hace del jugador uno de los mejor pagados del Bayern, con un sueldo anual que según cifras oficiosas alcanza los 25 millones de euros.

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En abril de 2025, dos meses antes de firmar el contrato, Musiala tuvo un accidente de coche que ahora se discute si pudo tener relación con sus problemas neurológicos. En ese caso, podría pensarse que, en el momento de rubricar, el jugador ya estaba al tanto de sus problemas.

El Bayern y los representantes del jugador dicen ahora que Musiala fue examinado por primera vez, tras primeros desvanecimientos, el 22 de abril de 2025 y en consenso con el club.