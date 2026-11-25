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La cadena británica de supermercados de bajo coste Poundland se ha declarado insolvente y la consultora global AlixPartners actuará a partir de ahora como administradora para explorar todas las opciones, entre las que se incluye la venta de todos los activos de la compañía, dejando en el aire la continuidad de 12.000 empleados que abarca su plantilla.

El nombramiento de un administrador lleg después de que los directivos de Poundland solicitaran su condición de insolvencia a los tribunales británicos ante un proceso dilatado en el tiempo para encontrar compradores.

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"A pesar de los esfuerzos realizados durante este periodo, que incluyó una moratoria prolongada, este proceso de venta no identificó una solución viable y solvente para la empresa en su conjunto", reza un comunicado de la nueva empresa administradora.

De esta manera, AlixPartners se encargará de las actividades de la empresa en cuanto a fusiones y adquisiciones, examinando todas las opciones posibles, incluida la venta total o parcial de la empresa. Mientra tanto la cadena de supermercados se mantendrá en funcionamiento y todas sus tiendas y centros de distribución permanecerán abiertos.

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"Comprendemos que este es un momento de gran preocupación para todos los implicados: clientes, proveedores y, en particular, los empleados de Poundland", ha sostenido un portavoz de los administradores concursales.

"Nuestra prioridad ahora es colaborar con todas las partes interesadas, incluidos los representantes del gobierno y del sindicato Union of Shop, Distributive and Allied Workers (USDAW), para encontrar la mejor solución. Animamos a cualquier persona interesada en adquirir la empresa, ya sea parcial o totalmente, así como a los operadores minoristas del Reino Unido con vacantes disponibles, a que se pongan en contacto con los administradores concursales", ha añadido.

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Poundland fue adquirida por el fondo estadounidense Gordon Brothers por una libra en junio de 2025 y cuenta con unas 600 tiendas en el Reino Unido e Irlanda, dando empleo a 12.000 trabajadores, que ahora se enfrentan a un futuro incierto.

"Queremos que se protejan los puestos de trabajo. Si existía un posible comprador que pudiera haber evitado esto y que no se hubiera aceptado, el secretario de Comercio y yo queremos saber por qué", expresó el primer ministro británico, Andy Burnham, hace unos días al diario 'The Telegraph'.

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USDAW QUIERE HABLAR CON LOS ADMINISTRADORES

El sindicato USDAW ha solicitado ya reuniones "urgentes" con los nuevos administradores de la empresa y ha criticado a Gordon Brothers por tomar esta decisión sin consultar con los trabajadores, sobre quienes pesa la amenaza de perder sus trabajos.

"Estamos solicitando reuniones urgentes con los administradores, donde buscaremos un diálogo abierto sobre cómo podemos salvar la mayor cantidad de tiendas y empleos posible. Sabemos que Poundland tiene futuro; la empresa ha logrado revertir su situación y hay varios compradores que han mostrado interés, incluyendo una adquisición por parte del equipo directivo", ha señalado Bally Auluk, responsable nacional de USDAW.

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