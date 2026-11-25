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El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha lamentado este miércoles que las entregas de misiles antibalísticos procedentes de Estados Unidos siguen retrasándose, en un momento en el que resulta clave contar con estos proyectiles para contrarrestar los ataques contra infraestructuras clave en invierno.

"Lamentablemente, desde Estados Unidos el suministro sigue retrasándose", ha afeado en un mensaje en redes sociales el presidente de Ucrania, quien ha remarcado que "lo clave en estos momentos es acelerar las entregas de misiles" acordadas con sus socios, en especial los Patriot, "que pueden ayudar en este momento".

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Zelenski ha explicado que este imprevistos ha mostrado que es necesario que Ucrania acelere en la creación de su propio sistema antibalístico. En en ese sentido, ha asegurado que ya se están puliendo "aspectos técnicos" y confía en que para "este invierno deberían llevarse a cabo los primeros prototipos y pruebas".

Mientras tanto, ha puesto de relieve que la estrategia rusa sigue sin variación alguna, continúan atacando las redes y estaciones de suministro eléctrico. "Reparamos y responderemos a cada ataque de Rusia con dignidad", incluido buques de guerra y embarcaciones que transportan armamento".

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"Son objetivos absolutamente legítimos", ha defendido Zelenski, después de que él mismo reivindicara esta semana un ataque ocurrido el pasado sábado contra el buque ruso 'Sparta II', que se encontraba en el golfo de Finlandia cubriendo la ruta entre San Petersburgo y el exclave ruso de Kaliningrado.

No obstante, ha reconocido las dificultades que los equipos de emergencia están teniendo para subsanar los daños en las instalaciones afectadas por los ataques, en especial en Dnipó y Zaporiya. Con todo, ha elogiado la labor del personal ucraniano que "realiza a menudo cosas increíbles" bajo la amenaza de nuevos ataques.

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