Guardar

Santo Domingo, 25 nov (EFE).- El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, hizo este miércoles una visita de cortesía al presidente dominicano, Luis Abinader, con quien conversó sobre los desafíos de la salud global y las oportunidades para fortalecer la cooperación entre el organismo internacional y la República Dominicana.

Durante el encuentro, celebrado en el Palacio Nacional en Santo Domingo, abordaron la agenda multilateral prevista para 2027 y las iniciativas conjuntas que desarrollan el país y la OMS para contribuir al fortalecimiento de los sistemas sanitarios, según un comunicado de la Presidencia dominicana.

PUBLICIDAD

En la reunión participaron también los ministros de Relaciones Exteriores, Víctor 'Ito' Bisonó, y de Salud Pública, Víctor Atallah, así como la coordinadora residente de las Naciones Unidas en la República Dominicana, Julia del Carmen Sánchez.

El pasado mes de mayo, la República Dominicana presidió en Ginebra la Asamblea Mundial de la Salud, el principal órgano de deliberación y toma de decisiones de la OMS.

La visita de Adhanom Ghebreyesus a la República Dominicana se produce un día después de su viaje a Cuba, donde anunció una asignación de dos millones de dólares para fortalecer las actividades de vacunación, así como la entrega de equipos médicos a centros de salud de ese país. EFE

PUBLICIDAD

(foto)