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Madrid, 25 nov (EFE).- La alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, destacó este miércoles la ampliación hasta 2029 de una operación europea para reforzar la protección de infraestructuras estratégicas marítimas, como cables submarinos, gasoductos y oleoductos en un contexto de creciente preocupación por las amenazas a la seguridad en el Mediterráneo.

"No podemos defender el derecho internacional solo con palabras, hace falta también una protección física para esto", destacó durante su intervención en un encuentro de la Unión por el Mediterráneo (UpM) celebrado en Barcelona.

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Por ello, explicó que desde la Unión Europea hicieron extensiva "esta operación hasta 2029, con mayor capacidad de protección de los cables submarinos, gasoductos y oleoductos y más cooperación en seguridad marítima con capacitación y ejercicios con las fuerzas armadas y las guardías costeras en países como Egipto, Túnez y Libia".

Kallas defendió además la necesidad de aumentar la cooperación entre los países de "ambas orillas" para hacer frente a desafíos que, advirtió, ningún Estado puede abordar por separado.

Entre esos desafíos destacó la migración, el tráfico ilegal, el bloqueo del estrecho de Ormuz y el uso de nuevas tecnologías, como los drones y las embarcaciones no tripuladas.

La jefa de la diplomacia europea sostuvo que la seguridad marítima debe basarse en el respeto al derecho internacional y, en particular, a la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, cuya defensa requiere el compromiso "de todos los países".

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Kallas repasó también los principales focos de inestabilidad de la región y situó a Gaza, el Líbano y Siria entre las prioridades de la política europea en el Mediterráneo.

Sobre Gaza, dijo que la UE aumentó en más de 90 millones de euros su financiación humanitaria para mitigar los efectos del conflicto y de una crisis humanitaria agravada por las recientes inundaciones.

Esta ayuda eleva a más de 270 millones de euros la financiación europea prevista para 2026, recalcó.

En cuanto al Líbano, afirmó que las prioridades son el desarme del grupo chií Hizbulá, el control territorial y la seguridad de las fronteras, y recordó que el pasado mes visitó Beirut para establecer formalmente una nueva misión de la UE destinada a asesorar a las Fuerzas Armadas libanesas y a las fuerzas de seguridad interna.

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La guerra de Ucrania

Preguntada por sus principales preocupaciones sobre la guerra de Rusia contra Ucrania, Kallas denunció los ataques rusos contra la población y las infraestructuras civiles ucranianas y advirtió de que el conflicto tiene consecuencias "para todos".

La alta representante aseguró que la semana pasada murieron un centenar de civiles en Ucrania y acusó a Rusia de incrementar los ataques contra objetivos civiles para causar el mayor daño posible antes del invierno por sus "dificultades para avanzar en el campo de batalla".

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Ante esta situación, "el foco debe ser centrar nuestros esfuerzos en fomentar que Rusia deje la guerra. Sin ello no habrá consecuencias", aseguró.

También alertó del impacto del conflicto sobre la seguridad marítima y dijo que el mar Negro se ha convertido en "el mar más letal de todos", tras lo que reclamó "una respuesta firme" internacional.

La importancia de los jóvenes

Kallas, además, calificó de "crucial" el papel de los jóvenes como para reforzar la cooperación entre los países del Mediterráneo, especialmente en ámbitos como la educación superior y el desarrollo de competencias.

En este sentido, los animó a "aprovechar las oportunidades de participación que ofrece la Unión por el Mediterráneo".

Y defendió la necesidad de renovar e impulsar la cooperación dentro de esta organización, en un contexto internacional marcado por los cambios la política "de las altas esferas" y los intentos de las grandes potencias de modificar las reglas en función de sus intereses.

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La sesión ministerial reunió a representantes de los 43 Estados miembros de la UpM y estuvo copresidida por Kallas y por Ayman Safadi, viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores y Expatriados de Jordania.

Además del ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, participaron en el foro Fadi Hajali, el secretario general en funciones de la Unión por el Mediterráneo y Dubravka Šuica, comisaria europea para el Mediterráneo. EFE