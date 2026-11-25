Guardar

Redacción deportes, 25 nov (EFE).- El alemán Hansi Flick, técnico del Barcelona, se ha mostrado satisfecho por el rendimiento de los no habituales ante el Sabah (1-4), aunque se mostró autocrítico por algunos errores que su equipo cometió.

"No es fácil, sobre todo en un partido como este, porque el Sabah no tiene nada que perder. Lo único que no me gustó fueron los errores que cometimos, eran errores fáciles y esa no es la forma en la que queremos jugar, por lo que tenemos que mejorar esos aspectos. Pero al final, conseguir los tres puntos está muy bien. Creo que jugamos con más intensidad en la segunda parte y marcamos tres goles", ha resumido.

PUBLICIDAD

Ha comentado que Pedri fue sustituido al sufrir un golpe sin consecuencia y fue entonces cuando decidió darle 45 minutos a Dani Olmo.

"Gestionamos la carga de minutos y en general estoy contento con el rendimiento del equipo, aunque podemos hacer las cosas mucho mejor. Al final estoy contento por haber controlado el partido y por la victoria", ha insistido.

En cuanto a la lesión de Alejandro Balde, que tuvo que ser sustituido en la recta final del partido, Flick dijo que sufrió un esguince en el tobillo. "Estuvo bien, no es fácil para él tener minutos y jugar este partido, pero hizo un buen trabajo", ha resumido.

PUBLICIDAD

Preguntado sobre el papel de Gabriel Jesus, que a pesar de no ser un habitual en el once, ya ha marcado cinco goles esta temporada, Flick ha dicho que el brasileño es un jugador que tiene mucha calidad y que siempre es muy positivo.

"Cuando vino, le dije que igual tenía pocos minutos, pero estuvo totalmente de acuerdo, porque quiere ayudar al equipo. Ahora tenemos siete partidos (hasta finales de año) y es importante tener a estos jugadores en el banquillo, siempre disponibles para jugar y es una buena cosa", ha indicado.

PUBLICIDAD