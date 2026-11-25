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San Juan, 25 nov (EFE).- El 46 % de las mujeres de entre 15 y 64 años que han tenido pareja en los países de la Comunidad del Caribe (Caricom) ha sufrido violencia física, sexual, psicológica o económica por parte de ella, advirtió este miércoles la secretaria general del bloque, Carla Barnett, en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

"Esto resulta inaceptable, especialmente en un contexto en el que el peso de la vergüenza recae sobre la superviviente, en lugar de sobre el autor del abuso", señaló este miércoles Barnett.

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Según las Naciones Unidas, una de cada tres mujeres en todo el mundo ha sufrido violencia física o sexual a lo largo de su vida, la mayoría de las veces a manos de su pareja íntima. Encuestas realizadas en los últimos años en cinco Estados miembros de Caricom, que abarcaron a mujeres y niñas de entre 15 y 64 años, indicaron tasas de incidencia que alcanzan a una de cada dos mujeres.

En un comunicado, Barnett dijo que es necesario adoptar enfoques centrados en la superviviente y garantizar que, tanto desde las instituciones como dentro de las comunidades, se brinde "apoyo y seguridad de una manera que restituya el poder, la voz y la dignidad de las supervivientes".

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"No podemos hablar de justicia sin antes abordar las realidades de nuestra región", señaló la secretaria general de la organización de integración caribeña, que cuenta con 15 países miembro.

Barnett rindió homenaje a quienes brindan la primera respuesta ante la violencia, incluidos agentes de policía, trabajadores sociales, profesionales de la salud, docentes y personal de los centros de acogida para víctimas de violencia doméstica.

"La erradicación de la violencia de género no puede ser una tarea exclusiva de las mujeres y las niñas. Juntos, debemos apoyar activamente el fortalecimiento de nuestras estructuras jurídicas, culturales y socioeconómicas", subrayó.

La alta funcionaria beliceña también urgió a cuestionar los estereotipos y las prácticas discriminatorias, y a transformar las dinámicas comunitarias hacia "un modelo que respete, respalde y empodere a todas las personas".

Con motivo del inicio de la campaña global de dieciséis días de activismo contra la violencia de género, 'ÚNETE para poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas', la sede de la Secretaría de la Caricom, en Georgetown (Guyana), estará iluminada de color naranja.

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El lema de la campaña de 2026, 'Garantizar la justicia, proteger a las supervivientes, acabar con la impunidad', exige prestar atención urgente a las formas de discriminación que se entrecruzan, y pone el foco en los mecanismos de rendición de cuentas establecidos para proteger a las supervivientes.

Los miembros de Caricom son Antigua y Barbuda, Barbados, Bahamas, Belice, Dominica, Granada, Guyana, Haití, Jamaica, Montserrat, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam y Trinidad y Tobago.

Estos 15 Estados miembros, junto a otros seis países y territorios que figuran como asociados a la organización, albergan a aproximadamente a dieciséis millones de ciudadanos.